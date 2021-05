Quartararo: Zadnja zmaga Ducatija me ne skrbi

"To, da v zadnjem času spremljamo odlične dirke članov Ducatija, ni nikakršno presenečenje. Gre za vrhunsko organizirano moštvo z dvema sijajnima dirkačema, ki v vsakem trenutku vesta, kaj želita," je ob zadnjem druženju s predstavniki "sedme sile" med drugim dejal mladi francoski motociklistični zvezdnik, ki se želi na domači dirki znova povzpeti najvišje kar se da. "Domače dirke so vselej nekaj posebnega. Ob tem, da predstavljajo velik izziv, na drugi strani nosijo s seboj pritisk, ki si ga dirkači po navadi naložijo sami. Verjamem, da smo v prejšnjih dneh storili vse, da se nam ne bi ponovil Jerez, kjer smo še sredi dirke bili na vodilnih mestih, kasneje pa močno popustili," se pomembnosti in hkrati zahtevnosti domače dirke zaveda Quartararo, ki tudi tokrat "stavi" na obračun z Ducatijema kot tudi z obema predstavnikoma Suzukija - aktualnim svetovnim prvakom Joanom Mirom in Alexom Rinsom.

"Steza v Le Mansu je precej specifična, in če k temu dodamo še muhasto vreme, se nam obeta zanimiv in nov neizprosen boj za zmago. Mi smo pripravljeni, toda nekaj se bo vprašalo tudi konkurenco, ki je iz leta v leto vse močnejša,"še pravi Quartararo.