Quartararo: Zadnjih deset krogov je bilo najdaljših v mojem življenju

"To je bila zares težka dirka, saj mi start ni uspel in bil sem šele peti za Francescom Bagnaio in Jackom Millerjem. Vemo, da je za ducatiji težko razviti našo hitrost v ovinkih, še posebej v zadnjih sektorjih, toda uspelo mi jih je prehiteti v zadnjem zavoju in nato sem videl Marcovo napako. Težko je bilo ujeti Mavericka Vinalesa, ki pa je naredi majhno napako v šestem ovinku, nato sem si ustvaril svoj ritem," je nedeljsko dogajanje v Jerezu na kratko opisal 21-letni Francoz, ki se bo po letošnji sezoni iz Petronas Yamahe preselil v tovarniško ekipo Yamahe, kjer bo nasledil velikega vzornika Valentina Rossija .

"Lani sem se boril z Marcom do zadnjih krogov v Misanu in na Tajskem, toda tukaj je bilo v zaključku povsem drugače, saj mi je uspelo privoziti razliko do tekmecev, zato je bilo lažje ostati osredotočen na zadnji krog, saj sem se počutil bolj varno, toda zadnjih deset krogov je bilo najdaljših deset v mojem življenju. Težko je bilo ostati zbran v teh razmerah in s slabim oprijemom, tako da sem zadovoljen z rezultatom," je prve občutke po dirki še strnil Quartararo na novinarski konferenci, kjer ga je presenetil in pozdravil rojak Johann Zarco.