Quartararo zahteva več od Yamahe: Nisem zadovoljen. Želim več zagotovil

Njegovi kolegi iz (pol)tovarniške ekipe so se pred kratkim mučno hudovali nad letošnjim paketom, ki ga ponuja ekipa, pa tudi s tem, da Yamaha skrbi le in izključno za Quartararoja. Francoz je te komentarje vzel zares in ni izbiral besede, češ da težave drugih dirkačev Yamahe niso tudi njegove težave. Minilo je le nekaj dni in francoski dirkač je tudi sam opozoril na marsikatero tegobo, ki jo ima s to japonsko ekipo. To, da ima oziroma je imela Yamaha kar nekaj težav predvsem na začetku sezone, potrjujejo tudi bolj skromni rezultati Quartararoja na uvodnih dirkah. Deveto mesto v Katarju, osmo v Argentini in sedmo v Austinu so rezultati, ki niso šli ravno v ponos aktualnemu prvaku. A to se je hitro spremenilo, sledila je zmaga na Portugalskem in svet je bil v garaži Yamahe spet lepši. Vsaj ta del sveta, ki ga pokriva ekipa Quartararoja. Tam, kjer bivajo Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso in Darryn Binder, je še naprej bolj ali manj turobno. "To ni moj problem. Že sam imam dovolj dela z dirkalnikom in nimam časa ter tudi želje, da bi se ukvarjal s težavami drugih."