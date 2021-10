Quartararo: zdi se kot vožnja s popolnoma drugačnim motociklom

Vodilni v skupnem seštevku elitnega motociklističnega razreda motoGP Fabio Quartararo zagotovo ne more biti zadovoljen s petkovimi prostimi treningi. Dirkač Yamahe je dosegel šele 18. in 16. čas na mokri stezi Misana. V soboto nas čakajo kvalifikacije, v nedeljo pa dirka za VN Emilije-Romanje. Prenos kot vedno na Kanalu A in VOYO.

Na stezi Marca Simoncellija v Misanu se je na petkovem prostem treningu najbolje odrezal Francoz Johann Zarco, na drugem pa Avstralec Jack Miller. Na stezi se ni znašel vodilni dirkač razreda motoGP Fabio Quartararo. Sprva mokro vreme, ki mu kot kaže ni naredilo usluge, ga je znova nekoliko obremenilo pri pohodu za osvojitev naslova. "Če sem iskren, sem vesel, ker je bilo vse popolnoma mokro, saj sem se danes popoldne takoj počutil zelo dobro na motociklu", je dejal Quartararo. "Toda potem, ko se steza posuši, lahko vprašate vse dirkače Yamahe, to je tako, kot da se vozite s povsem drugačnim motociklom." Francoski dirkač, ki ima 52 točk prednosti pred Italijanom Francescom Bagnaio na Ducatiju, bi si naslov prvaka lahko zagotovil že ta vikend. A kaj vse se mora poklopiti za takšne napovedi? Pred Bagnaio si mora zagotoviti tri točke prednosti. Zagotovo pa uvodne preizkušnje niso obetavne."Kolo se ne obrača, kolo se ne želi dvigniti, kolo nima oprijema. Vse napake, ki jih lahko imate v takšnih razmerah, so tam. Na stezi sem dal svoj maksimum, poskušal sem biti med najboljšo deseterico, kar je bil tudi glavni cilj – toda nisem imel pravega oprijema, bili smo skoraj eno sekundo počasnejši od časa kroga, ki sem ga imel prej, čeprav je bila proga že bolj suha," je potarnal vodilni dirkač. icon-expand Fabio Quartararo - 2. na Veliki nagradi Amerik FOTO: AP Quartararo običajno uživa na svojem motociklu na tem prizorišču, kar je razvidno iz dveh drugih mest, ki ju je tu dosegel (2019 in 2021). Nekaj besed pa je namenil tudi zadnji letošnji preizkušnji. "Austin je bil res zahteven, a nagrajujoč," je povedal po odličnem drugem mestu, ki ga je približalo osvojitvi naslova. "To drugo mesto je bilo odlično za prvenstvo, še posebej zato, ker imamo le še tri pred seboj. Za ta zadnji del tekmovanja se je moja miselnost nekoliko spremenila. Zadnjič, ko smo bili v Misanu, sem dirkal za zmago in sploh nisem razmišljal o prvenstvu. Seveda se bom še vedno potrudil, da bom ta konec tedna dosegel čim boljši rezultat, vendar bom pri tem poskušal ostati pameten."