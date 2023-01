Quartararo: Že po nekaj krogih bom vedel, če bom konkurenčen v boju za naslov

"Rossi je le eden, a godi dejstvo, da me primerjajo z njim," je dejal Francoz. "Želim pa biti Fabio in ne kopija nekoga drugega. Želim ohraniti svojo karizmatičnost, zase lahko rečem, da sem malce svojeglav in da ne želim stopiti v čevlje nekoga drugega. Pa četudi je to Valentino Rossi."