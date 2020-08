Quartararo: Zmaga? Zadovoljen bom, če bom najboljša Yamaha in na stopničkah

Vodilni dirkač svetovnega prvenstva v razredu motoGP Fabio Quartararo si ne upa napovedati boja za zmago na nedeljski VN Avstrije, saj, kot sam pravi, so Ducatijevi in KTM-ovi motocikli v Spielbergu zares hitri. Zadovoljen bo, če bo najbolje uvrščena Yamaha in če bo stal na stopničkah.

icon-expand Fabio Quartararo si (na glas) ne upa napovedati boja za zmago na VN Avstrije. FOTO: AP

"Iskreno povedano sem zelo vesel za to tretje mesto, saj sem na prvih dveh prostih treningih želel narediti kvalifikacijski krog in bil pri tem zelo počasen. Vesel sem, da sem se ob majhnih razlikah sploh uvrstil neposredno v drugo kvalifikacijsko skupino. V FP4 je bilo prav tako bolje, tako da imeli bomo dobre podatke za analizo našega ritma,"je po sobotnih kvalifikacijah, na katerih je zaostal le za Maverickom Vinalesom (Monster Yamaha) in Jackom Millerjem(Pramac Racing Ducati), razlagal vodilni dirkač skupnega seštevka razreda motoGP, 21-letni Francoz Fabio Quartararo.

Vreme je na nam sosednjem Štajerskem ta vikend že zagodlo dirkačem in poskrbelo za mokro stezo, kot zaenkrat kaže vremenska napoved za nedeljo, pa bi se lahko med dirkami vseh razredov lahko večkrat pojavile nevihte in plohe, kar zna dodatno začiniti dirkaški vikend v Spielbergu."Upam, da bo jutri suha dirka," je poudaril dirkač Petronas Yamahe, ki pa v tej sezoni že dirka z enakim materialom kot Valentino Rossi in Vinales v tovarniški ekipi.

Lani si je v Avstriji Quartararo v debitantski sezoni privozil stopničke, pa lahko letos poseže še više in zmaga? "Ne bi ravno napovedoval zmage, saj se bo težko boriti z Ducatijem in KTM-om, zadovoljen bom, če bom najbolje uvrščena Yamaha in če bom stal na stopničkah," je želje za nedeljsko dirko opisal zmagovalec uvodnih dveh dirk sezone v Jerezu. "Bomo videli, blizu smo, Maverick je na najboljšem startnem položaju, razlike so majhne, jutri bo pomemben ritem. V primerjavi z ostalimi Yamahami imamo dober ritem. Bomo videli, ali se lahko borimo za mesta v ospredju," je zaključil Quaratararo. Ta bo skušal popraviti vtis z zadnje dirke v Brnu, ko je dobro vozil celoten konec tedna, nato pa zaradi prevelike obrabe gum na dirki zaključil 'šele' na sedmem mestu.