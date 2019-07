Quartararo: Rossi je še vedno vzornik, a v tej sezoni predvsem tekmec

Francoz Fabio Quartararo, presenečenje motociklistične sezone v elitnem razredu motoGP, je zadnjo dirki pred daljšim tekmovalnim odmorom, šlo je VN Nemčije v Sachsenringu, končal v pesku. Pred tem se je dvakrat zapored v Barceloni in Assnu zavihtel na stopničke. Pred nadaljevanjem sezone kar kipi od optimizma. "Nisem še rekel zadnje. Verjamem, da bom še naprej mešal štrene najboljšim," sporoča 20-letni Francoz.

Fabio Quartararo FOTO: motoGP

Fabio Quartararoje po splošnem prepričanju največje (prijetno) presenečenje dosedanjega dela motociklistične sezone. Nihče ni pričakoval, da bo že v tej sezoni stopil na zmagovalne stopničke in to kar dvakrat. V Barceloni in Assnu se je zasluženo "polival" s šampanjcem.

Fabio Quartararo je bil na VN Španije z 20 leti in 14 dnevi najmlajši dirkač v zgodovini, ki je prišel do pole positiona. Primat je prevzel ravno od Marca Marqueza.

Na VN Nizozemske je celo nedeljsko dirko začel s prvega mesta, saj je senzacionalna dobil sobotne kvalifikacije. "Zdi se mi, da letos vse skupaj le sanjam. Ne zdi se mi realno, da sem naenkrat tako blizu najboljšim. Lani, ko sem se trudil še v nižjem razredu, sploh nisem razmišljal, da lahko žre letos pridem do točk, sedaj pa imam v žepu že dva zmagovalna odra," je za Corierre Dello Sport povedal Quartararo, ki je na zadnji dirki v Nemčiji končal v pesku, a bil pred tem zelo hiter in vnovič v igri za visoka mesta. "Moja napaka, saj nisem odreagiral tako kot bi moral. Izkušnja več za naprej. V razredu motoGP sploh ni prostora za napake, že vsaka najmanjša te stane uvrstitve," je opazil 20-letni Francoz, ki je v tej sezoni osvojil že 67 točk in v skupni razvrstitvi zaseda visoko osmo mesto. Čeprav se je v tekoči že uvrščal zelo visoko pa se še ni spustil v neposredni dvoboj z Marcom Marquezom in (ali) Valentinom Rossijem. To pogreša. "In to zato ker vem, da je Marc v zadnjih sezonah najboljši in je on tisti, ki ga vsi napadamo in ga želimo premagati, po drugi strani pa je Valentino moj vzornik odkar pomnim," je priznal Quartararo, ki tekmovalnega odmora ni pričakal z veseljem, tako kot večina njegovih kolegov v motociklističnem svetu.





Fabio Quartararo in Franco Morbidelli FOTO: motoGP

Francoz je na progi v Sachsenringu doživel prvi hladen tuš ob prestopu v razred motoGP, ko je že v drugem krogu zdrsnil s proge in predčasno zaključil dirko.

Francoz Fabio Quartararo in Italijan Franco Morbidelli sta člana moštva Yamaha-SRT, ki je satelitska ekipa japonskega velikana. V Jerezu sta senzacionalno osvojila prvi dve mesti v kvalifikacijah.