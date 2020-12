Quartararo: Sezona dveh obrazov, a ponosen sem na tri zmage

Tako bo 20-letni Quartararo dirkal ob boku Španca Mavericka Vinalesa. Francoz ima sicer z Yamaho pogodbo do leta 2022. "Sezono želim pomniti predvsem po treh zmagah med elito, še posebej tisti dve na začetku v Jerezu sta prelomni v moji karieri. Zadnjih šest dirk pa bi najraje pozabil, a to seveda ne gre," je bil za pariški L'Équipe iskren Quartararo, ki je po treh zmagah sredi sezone veljal celo za najbolj vročega kandidata za končni naslov prvaka, ki je nato odšel v roke Španca Joana Mira. "Ko na takšen način skleneš sezono, kot sem jo jaz s serijo slabih rezultatov, gotovo ostaja močan grenak priokus. A skušal bom izluščiti le tisto dobro in se naučil tudi na nekaterih slabih stvareh, ki so me spremljale skozi to čudno sezono," je še dejal novopečeni član Yamahine garaže. "Upam predvsem, da naslednja sezona ne bo po principu gor-dol, kot je bila pravkar končana. To je za dirkača zelo naporno, predvsem s psihičnega vidika. Ves čas sem se namreč spraševal, kam sta izginili tista gotovost in hitrost, ki sta me krasili v uvodu v sezono."