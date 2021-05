Quartararo po domači dirki spet vodilni: 'Tretje mesto enako zmagi'

Razplet na koncu, ko je posijalo celo sonce, je bil povsem pisan na Ducatijevo kožo. Tako kot pred dvema tednoma v Jerezu v Španiji sta bila povsem na vrhu dva njegova voznika. Avstralcu Jacku Millerju, ki je vpisal svojo tretjo zmago v kraljevskem razredu, drugo po vrsti, je v Jerezu na drugem mestu stopničk spet delal družbo Italijan Francesco Bagnaia, ki pa je po kaotičnem Le Mansu mesto vodilnega moral prepustiti Fabiu Quartararoju. Francoz, ki je v letošnji sezoni dobil drugo in tretjo preizkušnjo, v Katarju in Algarveju, je bil na koncu vseeno zadovoljen z razpletom in tretjim mestom. "To je zame kot zmaga. Izjemno sem zadovoljen. Pogoji so bili izjemno težki. Ne vem, kako močno obrabljene pnevmatike so imeli drugi dirkači, ampak moje so bile povsem uničene," je razmere opisal francoski dirkač Yamahe in se spomnil zanj slabega začetka podaljšanega konca tedna v Le Mansu.