Quartararo: Mugello? Moja najljubša dirka v koledarju

Spomnimo, dirka v Le Mansu je bila pretežno v dežju in na spolzkem cestišču in je postregla s številnimi padci, med drugimi je dvakrat padel in na koncu odstopil tudi španski zvezdnik Marc Marquez , osemkratni svetovni prvak, ki je bil pred prvim padcem celo v vodstvu.

Razplet na koncu, ko je posijalo celo sonce, je bil povsem pisan na Ducatijevo kožo. Tako kot v Jerezu v Španiji sta bila povsem na vrhu dva njegova voznika. Avstralcu Jacku Millerju, ki je vpisal svojo tretjo zmago v kraljevskem razredu, drugo po vrsti, je v Jerezu na drugem mestu stopničk delal družbo Italijan Francesco Bagnaia, ki pa je po kaotičnem Le Mansu mesto vodilnega moral prepustiti Quartararoju. Francoz, ki je v letošnji sezoni dobil drugo in tretjo preizkušnjo, v Katarju in Algarveju, je bil na koncu vseeno zadovoljen z razpletom in tretjim mestom. "To je zame kot zmaga. Izjemno sem zadovoljen. Pogoji so bili izjemno težki. Ne vem, kako močno obrabljene pnevmatike so imeli drugi dirkači, ampak moje so bile povsem uničene," je razmere v Le Mansu opisal francoski dirkač Yamahe, ki je povedel v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Italijan Bagnaiaza njim zaostaja le za točko. "Nikakršne dodatne obremenitve ni ob tem, da sem vodilni v prvenstvu. Kvečjemu dodatni stimulans," je za Corriere Dello Sportpriznal 22-letni dirkač, ki že komaj čaka, da se podaljšani dirkaški vikend v Mugellu končno začne. "Dobro smo izkoristili čas med obema dirkama. Po Le Mansu smo se za nekaj dni zaprli v garažo in mislim, da smo rešili odgovore na nekatera vprašanja. Dirkalnik utegne biti v Mugellu še boljši, kot rje bil na stezi Bugatti," trdi Quartararo.