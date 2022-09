Quartararo bo skušal prekiniti impresiven zmagoviti niz Bagnaie

V taboru Yamahe se zavedajo, da ima njihov glavni adut in obenem aktualni svetovni prvak kraljevega motociklističnega razreda Fabio Quartararo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva "le" še 30 točk prednost pred najbližjim zasledovalcem Francescom Bagnaio (Ducati Lenovo Team).

Medtem ko je Italijan na zadnjih štirih dirkah vknjižil maksimalno število točk (100), jih je francoski zvezdnik 61 manj (39), s čimer se je boj za skupno zmago konkretno razplamtel. "Ko je do konca sezone ostalo le še šest dirk, je prostora za napake zelo malo ali pa praktično nič. Zavedam se, da na zadnjih nekaj dirkah nisem bil na želeni ravni, posledično pa se je moja prednost v seštevku prvenstva zmanjšala. V moštvu so se odločili, da bomo že ta konec tedna preizkusili nekaj novosti, med drugim tudi nov okvir motocikla, ki igra pomembno vlogo obvladovanju težjih zavojev. Bomo videli, kaj nam to lahko prinese v zaključku sezone," je na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile dejal aktualni svetovni prvak.