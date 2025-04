Quartararo: Po Jerezu sem spet dobil voljo do 'življenja'

Fabio Quartararo je z rekordom steze v kvalifikacijah pred VN Španije v Jerezu spomnil na dobre stare čase. Predvsem na sezono 2021, ko je bil prvič in edinič kralj razreda motoGP. Francoz je po 1134 dneh prišel do pole-positiona, ki pa ga na sprinterski dirki na nadgradil. Upe je končal že v drugem ovinku. je pa bil 26-letni dirkač precej bolj židane volje po osrednji dirki v Jerezu, ko je v hrbet gledal zgolj in samo Alexu Marquezu. Naslednja dirka bo VN Francije v Le Mansu čez slaba dva tedna, kar pomeni domačo preizkušnjo za vse boljšega Quartararoja.

Marc Marquez je po napaki v tretjem krogu Jereza, ko je s tretjega mesta zdrsnil v pesek, sicer nadaljeval, a ni več mogel višje kot do 12. mesta. V boju za zmago na petem letošnjem motociklisrtičnem prizorišču pa je bil Alex Marquez na koncu boljši od Fabia Quartararoja.

Z zmago je Alex Marquez tudi prevzel vodstvo v SP, zdaj ima 140 točk, eno več kot Marc Marquez, ki je danes dobil le štiri točke. Tretji je Francesco Bagnaia s 120 točkami.

Francoz je v soboto zmagal v kvalifikacijah, a potem padel na sprinterski dirki, na osrednji tekmi podaljšanega dirkaškega vikedna v Jerezu pa vendarle prišel do zmagovalnega odra. Quartararo je bil prvič po letu in pol na stopničkah in ni skrival navdušenja. "Neverjetno je, da smo tu. Izjemno, še posebej, ker je imel Alex toliko močnejši motor. Zelo dogo je trajalo, da smo se vrnili, a je občutek res dober. Se vidimo v Le Mansu," je že napovedal naslednjo postajo sezone. Na zmago sicer Francoz čaka še precej dlje, saj je na najvišji stopnički nazadnje stal v Nemčiji 2022.

"Zmaga? O zmagi nisem razmišljal. Ni bila realna. Alex je bil močnejši, to je bilo vidno. Je pa zame drugo mesto enako zmagi. To je odlična novica za našo garažo. Komaj čakam na VN Francije, domači Le Mans je moje prizorišče," je za L'Equipe razpredal nekdanji svetovni prvak, ki je opazil tektonske premike v tekoči sezoni v vseh smereh. In viden je napredek, posledično so tudi rezultati boljši.

Fabio Quartararo FOTO: MotoGP icon-expand

"Že nekaj let nisem vodil na eni od dirk. Skoraj sem na to pozabil," je še zaupal uglednemu pariškemu športnemu časniku. "Leta tudi nisem uspel prehiteti Marca. Zavedamo se, da smo trenutno lahko hitri en krog, ampak drugače je na celotni dirki. Poskušal sem dati vse od sebe. Na žalost na koncu nisem osvojil točk na sobotnem sprintu, a že zmaga v kvalifikacijah in rekord steze povesta veliko."