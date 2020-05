Quartararo: Gotovo me k Yamahi niso pripeljali zaradi mojega videza

Ali bo sedemkratni svetovni prvak v razredu motoGP Valentino Rossinadaljeval z Yamaho ali ne, še ni povsem jasno. Sploh, ker v zadnjih dnevih legendarni 41-letni Italijan spet ne daje neposredne odgovore na vprašanje, če gre res k poltovarniški Yamahi, ali pa bo z dirkanjem končal. Odločitev ne vpliva na razpoloženje in delo Fabia Quartararojo, ki si je z odličnimi predstavami v preteklosti že priboril sedež pri Yamahi in s tem izpodrinil dvajset let starejšega tekmeca. "Ne vem več, kaj vse bi počel doma, oziroma kaj bi še moral storiti za še boljšo fizično pripravo. Mislim, da kipim od energije in odlične telesne pripravljenosti. rad bi že vse to pokazal na motociklu. Dovolj mi je zaprtih prostorov in fitnesa," je italijanskemu časniki Corriere Dello Sport priznal 21-letni Francoz, ki z različnimi prijemi skuša zbijati monotonost vsakdanjika. pred dnevi sem se povezal z legendarnim kolesarjem Markom Cavendishem in skupaj sva se pripravljala na virtualni kolesarski aplikaciji. Odlično je bilo, prava popestritev. Mislim,d a sem še nekaj dodal v smeri moje fizične pripravljenosti. Sem na visokem nivoju in komaj čakam, da odlično fizično pripravljenost prenesem na dirkanje," je še dejal Quartararo, ki je bil po uvodnih testiranjih v Dohi nadvse židane volje. "Čeprav smo imeli le nekaj dni na voljo za testiranja, pa sem bil v tem času zelo produktiven. Fantje iz garaže so opravili odlično delo in v tistih petih dneh, kolikor smo jih imeli na voljo, sem opazil velik napredek na v+številnih področjih, tako da sem imel odličen občutek. Škoda, ker se je nato vse skupaj kar naenkrat zaustavilo in od takrat nisem več sedel na dirkalnik. Komaj pa čakam, da bom," nadaljuje Francoz, ki se ga drži nalepka enega od najbolj nadarjenih dirkačev v motociklističnem svetu sploh.