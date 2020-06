Quartararo: Sezona bo čudna. Vsak padec bo lahko usoden v boju za naslov

Skupno bo imela sezona 2020 po že objavljenem prenovljenem koledarju 13 dirk, prav vse pa bodo med julijem in novembrom na evropskih tleh, so sporočili organizatorji. " Končno imamo datum začetka. To nam omogoča precej lažjo pripravo, saj lahko vsaj približno tempiramo formo. veselim se, da se bo vse skupaj končno začelo zares ," nadaljuje 21-letni Francoz, ki ga uvrščajo med najbolj nadarjene dirkače v cirkusu, celo med tiste, ki bodo krojili prihodnost v kraljevem razredu še vrsto let.

"Koledar je takšen, kakršen je. Še dobro, da ga imamo, saj je kazalo zelo slabo in sem celo mislil, da bodo celotno sezono odpovedali. Nenavadno bo tudi to, da bomo na istem dirkališču imeli več tekem. Pomembno bo iti korak po korak, od dirke do dirke in na vsaki posamezni skušati iztržiti čim več. vsaka točka bo lahko že odločilna." Sezona bo nenavadna tudi iz gledišča navijačev. Vsi datumi dirk in morebitno dovoljenje za prisotnost gledalcev so namreč predmet sprotne ocene pandemije in tveganj ter dovoljenj pristojnih oblasti. "Razlog več, da nas čaka zelo čudna sezona. Na koncu bodo najvišje dirkači, ki se bodo uspešno spopadli z vsem tem." Quartaro je presrečen, a tudi presenečen, da se je v koledarju znašla tudi VN Francije. "Nisem pričakoval, priznam. Po vsem tem, kar se je dogajalo v domovini ni kazalo, da bi imeli letos dirko. Lepo, da je tu, a upam, da se vsi skupaj zavedamo, da bomo morali striktno spoštovati vse predpisane ukrepe. Če se bo zadeva umirila do te mere, da bo varno za gledalce, se lahko nadejamo tudi prisotnosti določenega števila navijačev," je bil za Corriere Dello Sport trezen Fabio Quartararo, ki tudi upa, da se bo sezona končala na Yamahinem "dvorišču" v Maleziji.