Quartararo: To je bila najtežja dirka v moji karieri

Po dveh zaporednih zmagah v Jerezu je Fabio Quartararo želel nadaljevati niz tudi v Brnu, a je bil tokrat precej oddaljen od zmagovalnih stopničk. "Res je bilo težko, potem ko zmagaš dve dirki zapored s prednostjo petih sekund, želiš biti na vrhu in se boriti za zmago. Ta konec tedna nisem imel enakega ritma kot v Jerezu, vendar sem vseeno verjel, da se lahko borim za stopničke. Vendar že od tretjega ovinka, ko sem imel težave, sem vedel, da potencial zadnje gume ni pravi in da bom težko uspel. Težko mi je bilo tudi ostati miren, ko so me prehiteli Rins, Rossi in Oliveira in nisem mogel storiti ničesar. Nisem se mogel kosati z njimi, zato je bila to moja najtežja dirka v moji karieri v motoGP,"je dejal Francoz.