Quartararo: Brno in Spielberg sta me streznila

Zmagovalec prvih dveh motociklističnih dirk v razredu motoGP Francoz Fabio Quartararo je bil na zadnji tekmi v Spielbergu (le) osmi. Francoz je skupno vodstvo v svetovnem prvenstvu ohranil, a je bil po slabšem rezultatu na VN Avstrije precej potrt, posebno ker pravega razloga, da ni bil konkurenčen najboljšim v boju za najvišja mesta, v garaži njegove ekipe (še) niso ugotovili. Prihajajoči konec tedna je v Spielbergu na programu nova dirka. Prenose prostega treninga na VOYO začnemo v petek dopoldan.

icon-expand Fabio Quartararo FOTO: MotoGP

Francoz Fabio Quartararo je že na uvodni dirki te čudne sezone dosegel prvo zmago v motociklistični karieri v kraljevem razredu. V Jerezu mu je uspel kar dvojček, saj je slavil na obeh dirkah za VN Španije.

Fabio Quartararo se je v dveh tednih iz mladega aduta in dirkača prihodnosti prelevil v enega najresnejših kandidatov za boj za naslov prvaka že v letošnji sezoni.

Postal je prvi francoski dirkač z zmago v najmočnejšem razredu po Regisu Laconiju leta 1999. Vzhajajoča motociklistična zvezda je na zadnji dirki v Spielbergu doživela bolečo streznitev, Quartararo je z obilo težav VN Avstrije končal na osmem mestu, a kljub temu ostal v vodstvu v skupnem seštevku. "Nismo še natančno ugotovili, kakšne težave so bile, toda bilo je nekaj na zavorah. Ves čas sem imel velike težave. To je nekaj, s čimer se bomo ukvarjali vse do naslednje preizkušnje v Spielbergu. Malo časa je, a verjamem, da bom imel boljše izhodišče na dirki kot pred nekaj dnevi," je za francoski L'Equipe dejal Quartararo.

Po absolutni prevladi v Jerezu in dveh zaporednih blestečih zmagah je 21-letni dirkač v Brnu in Spielbergu pokazal, da je iz krvi in mesa.

Skupno je v SP vodstvo ohranil zmagovalec prvih dveh dirk Francoz Fabio Quartararo. Ima 67 točk, drugi je zmagovalec Spielberga Italijan Andrea Dovizioso s 56, tretji pa Španec Maverick Vinales z 48.

"Brno in Spielberg sta me streznila. Pričakoval sem, da ne bo šlo vse gladko po tistih dveh fantastičnih uspehih v Jerezu. Daleč sem še od česar koli odmevnega v tej sezoni. Moram iti iz dirke v dirko in dati vse od sebe prav na vsaki preizkušnji," je trezen v napovedih Quartararo, ki ga s tekmeci že ta konec tedna čaka nov podaljšani dirkaški vikend. "Na nedeljski tekmi sem v četrtem ovinku šel kar naravnost, zavore niso prijele. Ves čas sem imel težave z zaviranjem, toda kljub temu sem dal od sebe vse in uspeli so mi nekateri manevri, s katerimi sem napredoval. Splošen vtis pa je, da nisem imel pravega občutka. Ni bilo samozavesti na dirkalniku, kot na primer na obeh dirkah v Jerezu," je še priznal 21-letni dirkač, ki še vedno uživa vlogo vodilnega v skupnem seštevku. "Ducati ima fantastično hitrost. Spielberg mu ustreza in težko ga je prehiteti. Z Maverickom Vinalesom imava skoraj identična dirkalnika, tako da imava podobne težave v določenih delih steze. Kljub vsemu pa pričakujem precej boljši izid, kot je bilo tisto osmo mesto na zadnji dirki," je za pariškiL'Equipe zaključil El Diablo.