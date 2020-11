Quartararo: Izgubil sem boj za naslov

Z zmago v Valencii je Joan Mir povišal vodstvo v skupnem seštevku boja za naslov prvaka v razredu motoGP. Na uspešnem začetku sezone je zelo dobro kazalo Fabiu Quartararoju, a je Francoz v nadaljevanju sezone naredil preveč napak. Še vedno je na drugem mestu lestvice, a dve dirki pred koncem sezone zaostaja že 37 točk.

Fabio Quartararo zaradi padca na VN Evrope ni končal med najboljšimi, temveč je zasedel le skromno 14. mesto. Španec pri Suzukiju Joan Mir tako na lestvici SP vodi s 162 točkami, na drugem mestu sta s 125 točkami skupaj njegov moštveni kolega Alex Rins in Francoz Quartararo, Maverick Vinalesjih ima 121 na četrtem mestu. Do konca sezone sta le še dve dirki, prihajajoči konec tedna dirkače čaka še ena preizkušnja v Valencii, nato pa sledita konec in zaključek sezone na Portugalskem v Portimau. Dirkač Suzukija Mir ima tako lepo možnost in priložnost, da osvoji naslov prvaka in razreši vse dvome že to nedeljo, čeprav je v igri še dovolj točk, da ga lahko prehiti kateri od tekmecev.

Quartararo se je po dobrem začetku sezone, ko je prešel v točkovno vodstvo in je bilo tudi znano, da aktualnega prvaka Marca Marqueza še kar nekaj časa ne bo na dirkališču, hitro znašel v vlogi favorita za naslov. A se v nadaljevanju sezone ni izšlo po njegovih željah in dirkač Yamahe je tako precej razočaran nad razpletom sezone. "Seveda ni lahko in glede na težave, ki jih imamo z motociklom, ne morem reči, da sem zadovoljen s sezono. Seveda, ko gre vse po načrtih, je vse perfektno. Vendar na nesrečo je bila že dirka v Le Mansu tista, ko se ni izšlo, čeprav je bil motocikel dober in bi se lahko boril za zmago, pa sem bil le deveti v mokrih pogojih. Je zmaga ali pa nič. Ali smo super dobri ali pa super slabi,"pravi Francoz. Za Mirom zaostaja 37 točk in se je kot kaže sprijaznil z dejstvom, da ne bo svetovni prvak razreda motoGP. "Danes sem izgubil prvenstvo,"je po nedeljski dirki za VN Evrope izjavil Francoz, ki ostaja tekmovalen, pa tudi kritičen do Yamahe: "Pomembno je, da končamo najbolje, kot zmoremo. Naslednje leto bomo morali spremeniti veliko stvari, da bo vse delovalo, saj je videti, kot da ostali proizvajalci delajo boljše od naših."

Yamaha se letos res ne more pohvaliti z vrhunsko sezono, je pa zaradi izenačenosti izjemno napeto v boju za naslov prvaka."Zame je še vedno čuden občutek, ker sem po dveh dirkah v Avstriji vodil v prvenstvu. Letos je edini dirkač, ki dobro opravlja svoje delo, Joan (Mir, op. p.). Je stabilen, iz dirke v dirko dosega dobre rezultate in zato vodi v prvenstvu. Sam sem nezadovoljen in v splošnem je to zame težka sezona, če odmislim zmage," je še dejal Quartararo. Naslednja dirka bo na sporedu že ta konec tedna, v nedeljo bo na istem dirkališču kot VN Evrope na sporedu VN Valencie.