Quartararoja po avstralski nočni mori čaka najtežja naloga v karieri

Skupaj je Italijan "vpisal" 105 točk, saj je bil z 91 točkami zaostanka za takrat vodilnim Francozom, nato je po nemški dirki Pecco dosegel štiri zmage zapored in nato vpisal še trikrat zmagovalne stopničke na zadnjih štirih dirkah (praznih rok je ostal le na Japonskem) in sedaj ima že 14 točk prednosti na vrhu razpredelnice v boju za naslov svetovnega prvaka.

Francoz pa je v težavah, saj je to zanj še tretji slab rezultat na zadnjih štirih dirkah, sedaj bo imel veliko dela, na sporedu sta še dirki v Sepangu in Valencii, če bo hotel prehiteti tekmeca. "Mislim, da sem prehitel 4-5 dirkačev, vendar sem poskušal rešiti tudi gume. Potem sem preveč pritiskal na vstopu v zavoj, sicer ni bila velika razlika v hitrosti v ovinku, toda iz ovinka sem bil veliko hitrejši, kot prej. Danes sem naredil napako, ker sem premočno zaviral in šel široko v zavoju 4," je dejal Francoz po odstopu.

"Zdaj moramo obrniti novo stran in imamo samo eno nalogo, poskušati zmagati," je dejal Quartararo. "To bo najtežje delo v moji karieri, vendar sem se pripravljen boriti zanj." Quartararo meni, da so edine težave, s katerimi se trenutno sooča, tehnične. "Poskušam dati vse od sebe in malo pretiravam, zato je tveganje za napako zelo blizu. To se je torej zgodilo danes."