Čas za kvalifikacije pred VN Japonske: Suzukiju pole v moto3

Dan za kvalifikacije pred 16. dirko sezone. VN Japonske bi že lahko postregla s spremembami v skupni razvrstitvi, kjer je še vedno vodilni aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo (211). Da je pred nami zopet napet motociklistični vikend, priča dejstvo, da je Francozu tik za petami (10 točk) Italijan Francesco Bagnaia, ki je v zares odlični dirkaški formi. Na tretjem mestu je Aleix Espargaro, ki šteje 194 točk. Prenos na Kanalu A in VOYO. V razredu moto3 si je najboljši položaj zagotovil Japonec Tatsuki Suzuki. Na stezi je razred moto2.

icon-link MotoGP – VN Japonske

V najšibkejšem razredu pet dirk pred koncem sezone ne gre tako na tesno kot v moto2 in MotoGP. V skupnem seštevku trenutno vodi Izan Guevara (Autosolar GASGAS Aspar Team), ki ima pred drugouvrščenim in obenem moštvenim kolegom Sergiem Garcio 33 točk prednosti (229:196). Na uvodnem treningu na stezi v Motegiju je bil najhitrejši Diogo Moreira (MT Helmets - MSI). Italijan Dennis Foggia iz moštva Leopard Racing je na drugem mestu zaostal za slabi dve desetinki sekunde, tretjeuvrščeni Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max), ki je trenutno na četrtem mestu v seštevku svetovnega prvenstva, pa je za Brazilcem zaostal za dve desetinki in pol. Sergio Garcia tokrat ni imel svojega dne in je prvo testno vožnjo na Japonskem zaključil na skromnem 17. mestu. Sobotni program na mokri stezi v Motegiju so vnovič odprli predstavniki najšibkejšega razreda. Tako kot na tretjem prostem treningu je tudi kvalifikaciske boje spremljalo vlažno vreme in mokra steza je zahtevala drugačen pristop dirkačev. Najboljše izhodišče na nedeljski dirki si je z najhitrejšim krogom kvalifikacij zagotovil Japonec Tatsuku Suzuki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za njim si je drugo mesto presenetljivo privozil Otočan Scott Ogden, tretji čas kvalifikacij in tudi prvo startno vrsto na dirki pa je rezerviral Španec Sergio Garcia. Drugo vrsto bodo sestavljali Japonec Ajumu Sasaki ter Italijana Dennis Foggia in Andrea Migno. "Presrečen sem. Prvi v karieri bom užival na startu kot član prve vrste. Težke razmere so bile in potrebno je bilo imeti veliko občutka. Srčni smo z razpletom kvalifikacij, toda na dirki bo spet druga pesem," je bil vesel po sobotnem rezultatu Britanec Ogden. "Dober položaj bomo imeli, odlično smo se borili z zahtevnimi razmerami. Veliko bo odvisno, kakšno vreme bo v nedeljo. Sem optimist," je rekel Španec Garcia. "Pole position in to pred domačimi navijači. Ne bi si mogel želeti več. Bilo je zahtevno in nepredvidljivo, toda ostal sem zbran in nagrada je tu. Lep obet za nedeljsko dirko," je po kvalifikacijah sporočil Japonec Suzuki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Quartararo: Dajem vse od sebe, toda očitno ni dovolj

Yamahin dirkač Fabio Quartararo je po petkovih prostih treningih potarnal, da je napredek, ki so ga naredili njegovi tekmeci v primerjavi z njim, dobro viden, da so koraki "zares lepi", ter pri tem poudaril, da je pri vsem skupaj zares težko ostati motiviran. Vodilni v prvenstvu je petkov edini prosti trening končal kot tretji najhitrejši, in sicer med svojima glavnima tekmecema za naslov Francescom Bagnaio (Ducati Lenovo Team), ki je bil drugi, in Aleixom Espargarojem (Aprilia Racing), ki je zasedel četrto mesto. Najhitreje je s stezo opravil Jack Miller (Ducati Lenovo Team). Čeprav mu je prvo mesto v petek ušlo za zgolj slabe pol desetinke, Quartararo pravi, da je razlika, ki jo imajo njegovi najbližji tekmeci, ko gre za časovne napade, "neverjetna". Počuti se nemočnega, zdi se mu, da nič, kar naredi s svojim motociklom, ni nikoli dovolj "dobro".

"Mislim, da naš tempo sicer ni tako slab. Toda razlika, ki jo imajo drugi v primerjavi z nami, je neverjetna. Vseeno čutim, da smo v petek dali vse od sebe in je bilo vse skupaj v redu." Na vprašanje, ali je bilo zaradi vsega dogajanja na stezi težko ostati motiviran, je Quartararo dejal: "Težko je, ker veš, da daješ vse od sebe in nikoli ni zares dovolj." V dirkaškem paddocku je bilo zaznati, da ga poškodovane prsi (odrgnine, ki jih je pridelal v trčenju v Aragonu z Marcom Marquezom) morda nekoliko ovirajo pri vsem skupaj, toda sam je zatrdil, da to ne drži. "Na začetku je bilo malce nenavadno, ker je malo peklo," je svojo poškodbo opisal Francoz. "Toda po prvih nekaj krogih se prilagodiš in kasneje je bilo vse v redu. Torej to zagotovo ni vplivalo na mojo vožnjo."