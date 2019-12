‘Quartararojeve zmage so le še vprašanje časa’

Dve tretji in kar pet drugih mest je v letu 2019 vknjižil Fabio Quartararo. V skupnem seštevku je 20-letnik sezono zaključil na odličnem petem mestu, kar je z naskokom najboljši dosežek v njegovi dirkaški karieri, saj v razredu moto2 in še prej v moto3 nikoli ni bil boljši kot deseti. Kljub vožnjam nad vsemi pričakovanji pa francoski motociklistični biser še čaka na prvo zmago v elitnem razredu. Šef Yamahine ekipe Lin Jarvis se zanjo ne boji, saj pravi, da se le-ta nezadržno bliža: "Fabio je fenomenalen dirkač. Šestkrat si je privozil najboljši startni položaj, kar je dovolj zgovoren podatek. Verjamem, da je njegova prva zmaga le še vprašanje časa."

Quartararo je nase še toliko bolj opozoril, ker je dirkal na poltovarniški yamahi. Projekt 'druge ekipe' Petronas Yamaha SRT je Jarvis označil za zadetek v polno: "Petronas Yamaha je odlična popestritev dirkaške karavane. Gre za izvrstno organizirano, samostojno ekipo. Fabio in Franco Morbidelli sta odlično sodelovala. Njune predstave so tudi pripomogle k dvigu forme Mavericka Vinalesa."



24-letni Španec, ki operira na tovarniški yamahi, je prejšnjo sezono začel sila skromno, v drugi polovici pa je dirkal kot prerojen in celo slavil dve zmagi."V začetku leta mu nič ni šlo po načrtih, a je nato sunkovito obrnil krivuljo svoje forme. Ko je videl, kakšne predstave uprizarja Quartararo, ga je to še dodatno motiviralo. Včasih je prišel k meni in mi dejal, da to ni mogoče. Ni mogoče, da sam ni najhitrejši dirkač ekipe, a takšna je bila pač realnost. Od zmage na VN Nizozemske naprej pa je dirkal kot prerojen. Celotni javnosti je dokazal, da sodi med najboljše," je sedmi sili še razkril Jarvis.

Quartararo je bil letos najbližje zmagi na VN Tajske, ko ga je za slabi dve desetinki prehitelMarc Marquez. Enak razplet smo videli tudi v San Marinu, kjer je aktualni prvak slavil za manj kot sekundo. Za sekundo in 26 tisočink pa je Francoz zgrešil prvo mesto na VN Valencie, kjer je še enkrat več slavil odlični Marquez.