Quartararu bo trda predla, nasproti ima kar osem 'sovražnikov'

Prav slednji odlično "koristi" slabe rezultate vodilnega Fabia Quartarara, ki ga na Tajskem sploh ni bilo med dobitniki točk, zasedel je 17. mesto, njegova prednost pred Italijanom pa se je stopila na vsega dve točki zaostanka. Do konca letošnje sezone so, kot rečeno, še tri dirke. V Buriramu je bil dan iz nočne more za Quartarara in tudi Španca Aleixa Espargaroja, drugega izzivalca v vrsti za svetovno krono. Na prvi dirki v kraljevskem motociklističnem razredu na Tajskem po letu 2019 je zasedel 11. mesto in za Quartararom v razvrstitvi prvenstva zaostaja za 20 točk. "Pecco je naredil skoraj nemogoče, v drugem delu sezone je nadoknadil lepo bero točk zaostanka. Podobno je bilo, kot se spomnim, tudi lani, a je na koncu Fabio le ubranil prednost in prišel do naslova," se lanskoletne borbe spominja Franco Morbidelli, ki bo seveda navijal za Bagnaio.