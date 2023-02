Quartararo zbodel Bagnaio: Kaj boš naredil, ko bo Bastianini hitrejši?

Fabio Quartararo je laskavi naslov motociklističnega prvaka iz leta 2021, to je bil njegov sploh prvi v karieri, v lanski sezoni dobro branil le v prvem delu prvenstva. V drugem je bilo vse v znaku rdečih. Ducati in Francesco Bagnaia sta v letu 2022 pobrala vse. In kot kažejo razmerja moči pred prihajajočo sezono, se utegne prevlada ekipe iz Borga Panigaleja zavleči tudi v leto 2023. Novo motociklistično prvenstvo se začenja konec marca z dirko v portugalskem Portimau. Pred tem ta konec tedna testiranja v Sepangu.

Pred testiranji v Maleziji je pred radovedno sedmo silo v družbi aktualnega prvaka Francesca Bagnagie sedel Fabio Quartararo. Prihajajoča testiranja bodo prvič v tem koledarskem letu zbrala vse dirkače na kupu in po koncu podaljšanega vikenda bo mogoče že špekulirati, kakšna bodo razmerja moči v sezoni.

Naslednja sezona se bo začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo 21 dirk.

Quartararo, prvak iz leta 2022, ni izgubljal časa in takoj usmeril puščico k Bagnaii ter ga zbodel z zanimivim vprašanjem. "Enea Bastianini bo trd tekmec. ne samo nam iz "sovražnih" ekip, tudi tebi, ki deliš garaži z njim, bo gotovo trn v peti. Enea bo hiter, v to sem prepričan," je začel 23-letni Francoz. "Zanimivo bo videti, kakšen odnos bosta stkala Pecco in Enea. Sem kar radoveden," je nadaljeval z malo provokacijo Quartararo, ki je prepričan, da bo že po testiranjih v Maleziji precej več jasno.

"Ducati bo hiter, v to ne gre dvomiti. Bolj me zanima, kako konkurenčni bodo fantje iz drugih ekip. Seveda pa ostaja glavno vprašanje, če bom tudi sam konkurenčen v boju za najvišja mesta. Naredili smo nekaj izboljšav in upam, da se pokažejo v Sepangu." Francoz je za konec preigravanja z Bagnaio sprožil še eno vprašanje in dal prvaku misliti. "Kaj boš naredil, ko bo Enea hitrejši od tebe? Obeta se velika bitka v Ducatiju," je bil navihan Quartararo in v isti sapi še enkrat poudaril, da bo Ducati ekipa, ki jo bodo želeli vsi premagati. "Lani so skupaj osvojili 11 zmag. To pove vse," poudarja Francoz.

icon-expand Fabio Quartararo FOTO: motogp.com

'Želim si več neposrednih dvobojev z Bagnaio' Fabio Quartararo se je z naslovom svetovnega prvaka v razredu motoGP leta 2021 vpisal med večne.

Navijači Ducatija so po 50 letih dočakali slavje italijanskega voznika na motorju iz te države, nazadnje je bila takšna zmagovalna kombinacija Giacomo Agostini - MV Agusta leta 1972. Razlog za veselje pa Francesco Bagnaia.

Pričakovalo se je, da bo v sezoni, ko je branil laskavo lovoriko, spet v boju za naslov, a je v drugem delu spoznal, da ni konkurenčen najboljšim, predvsem Ducatiju. Sanjski zaključek Francesca Bagnaie je bil tak, da 23-letni Francoz ni imel nobenih možnosti in ob koncu se je zadovoljil z drugim mestom. V prihajajoči sezoni pa si vnovič želi na sam vrh. "Ne bi rad prejudiciral nekaterih stvari oziroma podajal špekulacije na trhlih nogah, toda če se po jutru dan pozna, je Yamaha naredila korak naprej glede na lansko sezono. Veseli me hitrost, ki jo razvija Cal Crutchlow. To nas obdaja z optimizmom."