Quartararo se seli k Hondi

Za tiste, ki so veliko bolj vpeti v motociklistični šport, omenjeni prestop Fabia Quartararoja ne preseneča. Dejstvo je, da je Francoz dolga leta, z redkimi (negativnimi) izjemami, dobro služil Yamahi.

Nenazadnje se je pred petimi leti zavihtel na sam svetovni vrh. Šestindvajsetletnik iz Nice je v omenjeni sezoni 2021 vzletel kot pravi meteor in izkoristil svoj potencial ter priložnost, ki se mu je ponudila ob začetku s številnimi poškodbami prežetega obdobja dotedanjega nespornega kralja motociklističnih stez Marca Marqueza. Čeprav se sezona 2026 sploh še ni začela, bo Fabio Quartararo očitno "odprl" obdobje prestopov za naslednjo sezono 2027.