Quartararo se seli k Hondi

Za tiste, ki so veliko bolj vpeti v motociklistični šport, omenjeni prestop Fabia Quartararoja ne preseneča. Dejstvo je, da je Francoz dolga leta, z redkimi (negativnimi) izjemami, dobro služil Yamahi.
Nenazadnje se je pred petimi leti zavihtel na sam svetovni vrh. Šestindvajsetletnik iz Nice je v omenjeni sezoni 2021 vzletel kot pravi meteor in izkoristil svoj potencial ter priložnost, ki se mu je ponudila ob začetku s številnimi poškodbami prežetega obdobja dotedanjega nespornega kralja motociklističnih stez Marca Marqueza. Čeprav se sezona 2026 sploh še ni začela, bo Fabio Quartararo očitno "odprl" obdobje prestopov za naslednjo sezono 2027.
Po poročanju portala motorsport.com naj bi se torej francoski dirkač že dogovoril za prestop k Hondi za sezono 2027, s čimer bi se končalo njegovo osemletno sodelovanje z Yamaho. Quartararo je nedvomno eno največjih imen, od katerih se pričakuje, da bodo močno zaznamovala trg dirkačev za leto 2027.
Čeprav prestop še ni bil uradno potrjen z nobene strani, je bolj ali manj jasno, da bomo priča "norišnici" na dirkaški tržnici. Če oziroma ko bo novica o prestopu potrjena, se bo Quartararo (verjetno) pridružil tovarniškemu moštvu Honda HRC Castrol. Trenutno sta med redkimi dirkači elitnega razreda, ki (še) imajo veljavno pogodbo tudi po letu 2026, člana LCR-ja Johann Zarco in Diogo Moreira.
