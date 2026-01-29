Naslovnica
MotoGP

Quartararo se seli k Hondi

Ljubljana, 29. 01. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Fabio Quartararo

Francoski dirkač elitnega razreda MotoGP Fabio Quartararo, svetovni prvak iz leta 2021, se po koncu letošnje sezone poslavlja od Yamahe. Kot kaže, naj bi Quartararo že podpisal dveletno pogodbo s Hondo.

Za tiste, ki so veliko bolj vpeti v motociklistični šport, omenjeni prestop Fabia Quartararoja ne preseneča. Dejstvo je, da je Francoz dolga leta, z redkimi (negativnimi) izjemami, dobro služil Yamahi. 

Nenazadnje se je pred petimi leti zavihtel na sam svetovni vrh. Šestindvajsetletnik iz Nice je v omenjeni sezoni 2021 vzletel kot pravi meteor in izkoristil svoj potencial ter priložnost, ki se mu je ponudila ob začetku s številnimi poškodbami prežetega obdobja dotedanjega nespornega kralja motociklističnih stez Marca Marqueza. Čeprav se sezona 2026 sploh še ni začela, bo Fabio Quartararo očitno "odprl" obdobje prestopov za naslednjo sezono 2027. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju portala motorsport.com naj bi se torej francoski dirkač že dogovoril za prestop k Hondi za sezono 2027, s čimer bi se končalo njegovo osemletno sodelovanje z Yamaho. Quartararo je nedvomno eno največjih imen, od katerih se pričakuje, da bodo močno zaznamovala trg dirkačev za leto 2027. 

Čeprav prestop še ni bil uradno potrjen z nobene strani, je bolj ali manj jasno, da bomo priča "norišnici" na dirkaški tržnici. Če oziroma ko bo novica o prestopu potrjena, se bo Quartararo (verjetno) pridružil tovarniškemu moštvu Honda HRC Castrol. Trenutno sta med redkimi dirkači elitnega razreda, ki (še) imajo veljavno pogodbo tudi po letu 2026, člana LCR-ja Johann Zarco in Diogo Moreira

motociklizem motogp fabio quartararo honda yamaha

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Callux
29. 01. 2026 13.49
S tem prestopom pa stvari postanejo zelo zanimive.. Sploh ob dejstvu, da bodo pri Yamahi res potrebovali ustrezno zamenjavo, ki bi hkrati bila koristna tudi pri razvoju, glede na to da naslednje leto dobimo nova pravila.. Vrata pa se odprejo tudi Moto2 dirkačem in lahko bi jih videli kar nekaj v MotoGP razredu naslednje leto.. Pestro bo 😄
Odgovori
+1
1 0
