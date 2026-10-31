Holgado prepričljivo najhitrejši v Moto2, Quiles na vrhu v Moto3

Holgado je v Sepangu tekmecem postavil previsoko letvico. Najhitrejši krog je odpeljal v času 2:02,875 in najbližjega zasledovalca Piquerasa prehitel za kar 541 tisočink sekunde. Tretji Guevara je zaostal za 611 tisočink.

V boju za naslov si je boljše izhodišče priboril Guevara, ki za Gonzalezom v prvenstvu zaostaja le za 5,5 točke. Medtem ko bo sam napadal iz prve vrste, bo moral vodilni dirkač svetovnega prvenstva začeti iz tretje: z 859 tisočinkami zaostanka je bil deveti.

Holgadov moštveni kolega David Alonso je osvojil četrto mesto in za prvo startno vrsto zaostal za vsega pet tisočink sekunde. Ob njem bosta v drugi vrsti Alonso Lopez in Collin Veijer.