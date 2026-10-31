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MotoGP

Holgado prepričljivo najhitrejši v Moto2, Quiles na vrhu v Moto3

Sepang, 31. 10. 2026 07.34 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Daniel Holgado

Daniel Holgado je prepričljivo dobil kvalifikacije razreda Moto2 za Veliko nagrado Malezije. Prvo startno vrsto bosta dopolnila Angel Piqueras in Izan Guevara, medtem ko je vodilni v prvenstvu Manuel Gonzalez osvojil deveto mesto. V Moto3 je bil najhitrejši Maximo Quiles.

Urnik za Veliko nagrado Malezije.
Urnik za Veliko nagrado Malezije.
FOTO: 24ur.com

Holgado je v Sepangu tekmecem postavil previsoko letvico. Najhitrejši krog je odpeljal v času 2:02,875 in najbližjega zasledovalca Piquerasa prehitel za kar 541 tisočink sekunde. Tretji Guevara je zaostal za 611 tisočink.

V boju za naslov si je boljše izhodišče priboril Guevara, ki za Gonzalezom v prvenstvu zaostaja le za 5,5 točke. Medtem ko bo sam napadal iz prve vrste, bo moral vodilni dirkač svetovnega prvenstva začeti iz tretje: z 859 tisočinkami zaostanka je bil deveti.

Holgadov moštveni kolega David Alonso je osvojil četrto mesto in za prvo startno vrsto zaostal za vsega pet tisočink sekunde. Ob njem bosta v drugi vrsti Alonso Lopez in Collin Veijer.

V Moto3 najboljše izhodišče Quilesu

Pred tem je kvalifikacije najšibkejšega razreda dobil Maximo Quiles. Španec, ki si je že zagotovil naslov svetovnega prvaka, bo nedeljsko dirko začel pred rojakom Brianom Uriartejem in domačinom Hakimom Danishom.

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