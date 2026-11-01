Quiles slavil v Moto3, Alonso slavil drugič v razredu Moto2

V razredu Moto2, kjer je v boju za naslov prvaka še vse odprto, je v Maleziji slavil David Alonso in se v skupnem seštevku prebil na četrto mesto. Drugo mesto je zasedel Daniel Holgado, ki tako ni uspel ubraniti najboljšega startnega položaja ter je izgubil mesto v skupni razvrstitvi in padel na peto mesto. Tretje mesto in hkrati prve stopničke v srednjem razredu je zasedel Angel Piqueras. Najboljšo peterico sta dopolnila Izan Guevara in Manuel Gonzalez, ki je na celotni dirki pridobil štiri mesta in tako uspel ohraniti vodilno mesto v skupni razvrstitvi.
Do konca sezone bo v Moto2 še kako zanimivo, saj vodilnega Gonzaleza in drugega Guevaro med seboj loči le 3,5 točke razlike, zato bo o naslovu v nadaljevanju sezone odločala že najmanjša napaka. Na tretjem mestu se nahaja Ivan Ortola, ki za Gonzalezom zaostaja 77 točk.
V razredu Moto3 Quiles znova brez konkurence
V razredu Moto3 je svojo dominanco potrdil Maximo Quiles, ki je znova dokazal, zakaj si je že v Indoneziji zagotovil naslov v najšibkejšem razredu. Španec je tako slavil že enajstič v letošnji sezoni in drugič zapored. Na drugo mesto se je z osmega prebil Veda Pratama, kot tretji pa je dirko končal Alvaro Carpe.
Peterico najboljših sta dopolnila še Hakim Danish in drugi v prvenstvu David Almansa. Brian Uriarte, ki v skupni razvrstitvi zaseda tretje mesto, ni imel najboljšega dne in je dirko posledično končal na devetem mestu.
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