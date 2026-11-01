Quiles slavil v Moto3, Alonso slavil drugič v razredu Moto2

MotoGP – VN Malezije FOTO: VOYO

V razredu Moto2, kjer je v boju za naslov prvaka še vse odprto, je v Maleziji slavil David Alonso in se v skupnem seštevku prebil na četrto mesto. Drugo mesto je zasedel Daniel Holgado, ki tako ni uspel ubraniti najboljšega startnega položaja ter je izgubil mesto v skupni razvrstitvi in padel na peto mesto. Tretje mesto in hkrati prve stopničke v srednjem razredu je zasedel Angel Piqueras. Najboljšo peterico sta dopolnila Izan Guevara in Manuel Gonzalez, ki je na celotni dirki pridobil štiri mesta in tako uspel ohraniti vodilno mesto v skupni razvrstitvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Do konca sezone bo v Moto2 še kako zanimivo, saj vodilnega Gonzaleza in drugega Guevaro med seboj loči le 3,5 točke razlike, zato bo o naslovu v nadaljevanju sezone odločala že najmanjša napaka. Na tretjem mestu se nahaja Ivan Ortola, ki za Gonzalezom zaostaja 77 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V razredu Moto3 Quiles znova brez konkurence

V razredu Moto3 je svojo dominanco potrdil Maximo Quiles, ki je znova dokazal, zakaj si je že v Indoneziji zagotovil naslov v najšibkejšem razredu. Španec je tako slavil že enajstič v letošnji sezoni in drugič zapored. Na drugo mesto se je z osmega prebil Veda Pratama, kot tretji pa je dirko končal Alvaro Carpe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Peterico najboljših sta dopolnila še Hakim Danish in drugi v prvenstvu David Almansa. Brian Uriarte, ki v skupni razvrstitvi zaseda tretje mesto, ni imel najboljšega dne in je dirko posledično končal na devetem mestu.