Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP
Zgodba se razvija

Quiles slavil v Moto3, Alonso slavil drugič v razredu Moto2

Sepang, 01. 11. 2026 06.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Sepang

Pred najboljšimi motociklisti na svetu je še sklepno dejanje dirkaškega vikenda v Sepangu – Velika nagrada Malezije. V Moto3 je slavil Maximo Quiles, ki je tako znova dokazal, zakaj je najboljši dirkač v najšibkejšem razredu. V srednjem razredu je celotno konkurenco pokoril David Alonso. Celotno dogajanje lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

MotoGP – VN Malezije
MotoGP – VN Malezije
FOTO: VOYO

V razredu Moto2, kjer je v boju za naslov prvaka še vse odprto, je v Maleziji slavil David Alonso in se v skupnem seštevku prebil na četrto mesto. Drugo mesto je zasedel Daniel Holgado, ki tako ni uspel ubraniti najboljšega startnega položaja ter je izgubil mesto v skupni razvrstitvi in padel na peto mesto. Tretje mesto in hkrati prve stopničke v srednjem razredu je zasedel Angel Piqueras. Najboljšo peterico sta dopolnila Izan Guevara in Manuel Gonzalez, ki je na celotni dirki pridobil štiri mesta in tako uspel ohraniti vodilno mesto v skupni razvrstitvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do konca sezone bo v Moto2 še kako zanimivo, saj vodilnega Gonzaleza in drugega Guevaro med seboj loči le 3,5 točke razlike, zato bo o naslovu v nadaljevanju sezone odločala že najmanjša napaka. Na tretjem mestu se nahaja Ivan Ortola, ki za Gonzalezom zaostaja 77 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V razredu Moto3 Quiles znova brez konkurence

V razredu Moto3 je svojo dominanco potrdil Maximo Quiles, ki je znova dokazal, zakaj si je že v Indoneziji zagotovil naslov v najšibkejšem razredu. Španec je tako slavil že enajstič v letošnji sezoni in drugič zapored. Na drugo mesto se je z osmega prebil Veda Pratama, kot tretji pa je dirko končal Alvaro Carpe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Peterico najboljših sta dopolnila še Hakim Danish in drugi v prvenstvu David Almansa. Brian Uriarte, ki v skupni razvrstitvi zaseda tretje mesto, ni imel najboljšega dne in je dirko posledično končal na devetem mestu.

Urnik za Veliko nagrado Malezije.
Urnik za Veliko nagrado Malezije.
FOTO: 24ur.com
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
motogp sepang vn malezije

Bo vojna vplivala na prvenstvo MotoGP?

24ur.com V Moto3 slavil Quiles, v Moto2 po napetem troboju slavil Alonso
24ur.com Quiles junak najšibkejšega razreda, Alonso do prve zmage v razredu moto2
24ur.com V razredu moto3 je zmagal Jaume Masia, Acosta nadaljuje prevlado v moto2
24ur.com Zmaga Lopeza v razredu moto2, Alonso do zmage v moto3
24ur.com Trojna španska zmaga v moto2, Aldeguer na najvišji stopnički
24ur.com V tesnem zaključku slavil Vietti, v moto3 Alonso do osme zmage
24ur.com Alonso si je znova pokoril konkurenco razreda moto3, v moto2 slavil Vietti
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka dinamičen dan
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
vizita
Portal
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
cekin
Portal
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Zvečer z družino na ladji, zjutraj je izginila: kaj se je zgodilo s 23-letnico
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba
Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
dominvrt
Portal
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
voyo
Portal
Zemljo krast
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022