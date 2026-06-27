MotoGP - VN Nizozemske FOTO: VOYO

Na severovzhod Nizozemske je v najboljši formi pripotoval Marc Marquez, ki bo tam iskal svojo tretjo zaporedno zmago. Petek se ni odvil po njegovih načrtih, prvi trening je končal z 10. najboljšim časom, na drugem pa je bilo od njega hitrejših pet dirkačev.

Med temi je bil tudi vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi, ki je na obeh treningih postavil najhitrejši čas. "Dan je bil zame kar dober, res sem užival na motorju. Bilo je vroče, a občutek na stezi, kjer se običajno spopadamo z nizkimi temperaturami, je res odličen. Na številnih področjih se moram še izboljšati, vendar se trenutno ne morem preveč pritoževati. Upam, da bomo v soboto naredili še korak naprej," je dejal Italijan.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Ta je priznal, da ima nekaj težav s prvim delom steze in spreminjanjem smeri vožnje. "Rad bi bil hiter, to je glavni cilj," je nadaljeval Bezzecchi, ki želi sprint začeti v ospredju. "Prvi dve startni vrsti sta pomembni, še bolje pa je, če bom v prvi," je z nasmehom na obrazu povedal vodilni dirkač prvenstva, ki o sprint dirki še ne razmišlja: "Najprej so na vrsti kvalifikacije, potem pa bomo videli, kakšen cilj bomo postavili za sprint."