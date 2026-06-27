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MotoGP

'Rad bi bil hiter, to je glavni cilj'

Assen, 27. 06. 2026 07.00 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi je v vročem Assnu dobil oba petkova prosta treninga. Kljub temu pred nadaljevanjem dogajanja ostaja na trdih tleh in poudarja, da bodo cilj za sprint dirko (14.55) postavili po kvalifikacijah (10.45). Dogajanje boste lahko pospremili na Kanalu A in VOYO.

MotoGP - VN Nizozemske
MotoGP - VN Nizozemske
FOTO: VOYO

Na severovzhod Nizozemske je v najboljši formi pripotoval Marc Marquez, ki bo tam iskal svojo tretjo zaporedno zmago. Petek se ni odvil po njegovih načrtih, prvi trening je končal z 10. najboljšim časom, na drugem pa je bilo od njega hitrejših pet dirkačev.

Preberi še Drugi trening, ki so ga zaznamovali padci, je pripadel Bezzecchiju

Med temi je bil tudi vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi, ki je na obeh treningih postavil najhitrejši čas. "Dan je bil zame kar dober, res sem užival na motorju. Bilo je vroče, a občutek na stezi, kjer se običajno spopadamo z nizkimi temperaturami, je res odličen. Na številnih področjih se moram še izboljšati, vendar se trenutno ne morem preveč pritoževati. Upam, da bomo v soboto naredili še korak naprej," je dejal Italijan.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

Ta je priznal, da ima nekaj težav s prvim delom steze in spreminjanjem smeri vožnje. "Rad bi bil hiter, to je glavni cilj," je nadaljeval Bezzecchi, ki želi sprint začeti v ospredju. "Prvi dve startni vrsti sta pomembni, še bolje pa je, če bom v prvi," je z nasmehom na obrazu povedal vodilni dirkač prvenstva, ki o sprint dirki še ne razmišlja: "Najprej so na vrsti kvalifikacije, potem pa bomo videli, kakšen cilj bomo postavili za sprint."

MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
FOTO: VOYO

motogp marco bezzecchi VN Nizozemske

Drugi trening, ki so ga zaznamovali padci, je pripadel Bezzecchiju

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