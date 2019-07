Rainey prepričan: Največja težava dirkačev je ta, da se morajo boriti z Marquezom

58-letna motociklistična legenda ne skriva čustvene navezanosti na ekipo Yamahe, v kateri je sam preživel 10 sezon. Sam bi si želel, da bi japonskemu proizvajalcu šlo bolje, a kot je razkril, se je med dirko v Teksasu pogovarjal z šefom ekipe Linom Jarvisom, ki mu težav Yamahe ni znal pojasniti. "Ne vem, v čem je resnična težava Yamahe. Ali je težava v motorju ali pa v samozavesti dirkačev. Včasih je Maverick Vinales zelo dober, včasih pa ne tako zelo dober. Valentino se vedno pripravlja na nedeljo, gradi in si pripravlja teren za nedeljo. Vem, da bo v nedeljo na dirki dal maksimum od sebe," je še dodal Wayne Rainey. Obenem pa je opozoril, da je glavna težava vseh proizvajalcev v motoGP, ta da jim nasproti stoji izjemni španski dirkač Marc Marquez. "Največja težava vseh proizvajalcev in dirkačev je ta, da morajo dirkati proti Marcu Marquezu. To je najverjetneje njihova največja težava," je ocenil Rainey.

Dirkače v nadaljevanju sezone (do konca je še deset dirk) v razredu motoGP čaka izjemno težka naloga, če želijo s prestola vreči izvenserijskega Marca Marqueza. Ta koraka k šestemu naslovu v razredu motoGP. Po slabi polovici sezone (oz. po devetih od 19 dirk) ima 58 točk prednosti pred drugouvrščenim Andreo Doviziosom (127 točk). Temu za ovratnik diha moštveni kolega Danilo Petrucci, ki ima le šest točk manj od rojaka. Alex Rins na četrtim mestom za Marquezom zaostaja že astronomskih 84 točk. Sledita Maverick Vinales (85 točk) in Valentino Rossi (80).