Raul Fernandez ostaja pri poltovarniškem moštvu Aprilie

Raul Fernandez je kot podprvak srednjega razreda v sezoni 2022 prestopil v razred motoGP in eno leto dirkal na poltovarniškem KTM-u, letošnja sezona pa je že njegova druga na poltovarniškem motociklu Aprilie. Na zadnjem dirkaškem vikendu na Sachsenringu je navdušil zlasti s tretjim mestom v kvalifikacijah in vodstvo Trackhouse Racinga očitno prepričal, da si zasluži ostati pri njih.

S tem, ko je ameriško moštvo podaljšalo sodelovanje s Fernandezom, se je število razpoložljivih mest za prihodnjo sezono v elitnem razredu še zmanjšalo. V letu 2025 se nam obeta veliko sprememb, saj so se karte z nekaj odmevnimi prestopi pošteno premešale. Med drugim bo Marc Marquez dirkal s tovarniškim ducatijem, na tovarniških motociklih Aprilie bosta v prihodnji sezoni sedela Jorge Martin in Marco Bezzecchi, v tovarniško ekipo KTM-a prihaja novinec Pedro Acosta, na poltovarniških motociklih avstrijskega proizvajalca pa bosta dirkala Enea Bastianini in Maverick Vinales.