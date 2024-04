Raul Fernandez: Naš čas še prihaja

Za Raula Fernandeza je bila dirka motoGP za Veliko nagrado Amerik posebna, saj je bila za njegovo ekipo Trackhouse to premierna domača preizkušnja. Ameriško podjetje, ki ima v lasti tudi ekipo v Nascarju in katerega solastnik je ameriški glasbenik Pitbull, je namreč z letošnjo sezono prevzelo poltovarniško ekipo Aprilie. 23-letni Španec je nase opozoril predvsem v sezoni 2021, ko je v krstni sezoni v razredu moto2 postal podprvak. Fernandez verjame, da je ekipa Trackhouse na pravi poti in da bo v prihodnjih letih trn v peti tekmecem. Z mladim dirkačem se je pogovarjala novinarka 24UR Eva Koderman Pavc.