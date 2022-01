Razali: Dovi se bo boril za naslov

Razlan Razali je v izčrpnem pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport poskušal zatrditi, da močno zaupa Andrei Doviziosu in da od 35-letnega Italijana, ki bo v prihajajoči sezoni užival status najstarejšega člana karavane, pričakuje velike stvari.

Še več, Razali je v pogovoru za športni časnik med drugim priznal, da od Dovija pričakuje celo boj za laskavi naslov svetovnega prvaka. "Prepričan sem, da nas čaka precej drugačna zgodba od tiste z Valentinom Rossijem, ki se je razpletal proti pričakovanju. Sodelovanje smo zaključili z grenkobo v ustih, kljub temu pa nam je v čast, da smo imeli v poslednji sezoni kariere velikega dirkača tudi mi prste vmes. Rezultati so bili sicer porazni, a ostaja dejstvo, da je Rossi v zadnji s sezoni dirkal za Petronas," je "opazil" šef Petronasa in zatrdil, da z Andreo Dovziosom ne bo enako, kot je bilo z Rossijem. "Z Dovijem pričakujemo velike stvari. Vse razloge imamo za to, da imamo dober občutek," je na dan svečanega razkritja dirkalnika ekipe Team RNF WithU še dejal Razali.