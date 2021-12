Razali šokiral z izjavo: Nikoli ne bi smeli podpisati z Rossijem

A kot priznava Razali, pravzaprav ni bil pritisk Yamahe tisti, ki je botroval temu, da bodo v svoje vrste vzeli Rossija, ki so se mu pri tovarniški ekipi Yamahe zahvalili, potem ko so podpisali s Quartararojem. "Dozdevalo se je, da smo pod pritiskom Yamahe, pa vendarle tako hudega pritiska ni bilo. Zakaj bi torej stavili na Italijana? Krive so bile tiste stopničke. Bil sem skeptičen, potem ko je bil Rossi tretji skupaj s Fabiem (zmagovalec) in Maverickom (drugo mesto) na drugi dirki v Jerezu 2020. Ko sem bil na odru za zmagovalce, sem si mislil, mogoče pa 'temu možakarju' še lahko uspe," priznava Razali.

"Če smo iskreni, nikoli ne bi smeli podpisati z Rossijem," je v pogovoru za Speedweek brutalno iskreno dejal šef Petronas Yamahe Razlan Razali . Ta obžaluje, da ekipa Petronas Yamahe ni sledila zastavljeni filozofiji kluba, tj. podpisu pogodb z mlajšimi in talentiranimi dirkači. Spomnimo, da sta na zemljevid Petronas Yamaho izstrelila prav Fabio Quartararo in Franco Morbidelli , zdajšnja člana tovarniške ekipe Yamaha. Mnogokrat sta strokovnjake in motociklistično javnost navkljub slabšemu materialu presenečala z izvrstnimi rezultati. Nenazadnje sta malezijski ekipi leta 2020 prinesla šest zmag, Morbidelli pa se je v pretekli sezoni (2020) celo boril za naslov prvaka z Joanom Mirom .

"Po stopničkah v Jerezu so bili rezultati slabi. Toda do takrat smo že sprejeli odločitev, da podpišemo z Rossijem," je priznal šef Petronasa. Slednji meni, da si je Rossi sam na svoja pleča naložil preveč pritiska. "Mladi dirkači so zelo hitri. Valentino je dosegal boljše čase krogov kot v preteklih letih, toda to ni bilo dovolj. Želel si je biti uspešen, njegovo srce in glava sta bila pripravljena na to, toda telo tega ni sprejelo," je ocenil Razali. Ta bo tudi v prihodnji sezoni v svoji ekipi imel mešanico izkušenj in mladosti oz. kar norosti. Pri Petronasu bodo namreč stavili na veterana Andrea Doviziosa in Južnoafričana Darryna Binderja, ki se je v motoGP preselil neposredno iz razreda moto3.