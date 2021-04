Razali: Z Rossijem želimo osvojiti naslov

Dirkaška karavana bo po vrnitvi iz Katarja in prvi evropski dirki sezone v Portimau počivala do začetka maja, ko bo na sporedu dirka v Jerezu. Rossi naj bi najkasneje do konca prihodnjega meseca, ko bo na sporedu dirka na njegovem domačem dirkališču Mugello, sporočil, ali namerava v dirkaški karavani vztrajati tudi v sezoni 2022.

A pozor, v garaži njegove (nove) ekipe Petronas Yamaha ne delijo mnenja širše javnosti, da je 42-letni Italijan pripravljen za odhod v pokoj. Še več, šef ekipeRazlan Razali je italijanskemu časnikuCorriere Dello Sprotcelo ponudilo dovolj veliko kost za glodanje. Še nekaj mesa je bilo gor ... "Naš veliki cilj je, tudi v tej sezoni, da poskušamo zMarcom Morbidellijemali Valentinom Rossijem priti do naslova svetovnega prvaka." Razali upa, da bo garaža našla rešitev za naslednje dirke, ko naj bi bila Italijana precej bolj konkurenčna v boju za najvišja mesta. Če je Morbidelli že zelo blizu najboljšim, pa Rossi praviloma tava nekje v ozadju. Tako v kvalifikacijah kot tudi na dirki. "Mislim, da sta Marco in Vale odličen par. Ob tem sta tudi dobra prijatelja, kar ni nepomembno. Poskušali bomo priti nasproti Rossiju, ga poslušati in skupaj najti nekatere rešitve že za naslednjo dirko," trdi Razali, ki verjame tudi v čudež. "Med sezono se lahko zgodi veliko nepredvidljivih stvari. Veliko nam gre lahko v prid. Zakaj ne bi bilo tako," se za Corriere Dello Sport sprašuje Razali, ki upa, da bo prav dirkaški doktor naredil korak naprej in bo bližje najboljšim, saj je letošnji start v sezono celo njegov najslabši v karieri.