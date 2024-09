Kvalifikacije Bulegi, ki s pridom izkorišča odsotnost Razgatliogluja

Na petkovih treningih je bil najhitrejši Andrea Iannone , nekdanji dirkač razreda motoGP, drugi oziroma tretji čas pa sta postavila Garrett Gerloff in Iker Lecuona . Solidno sta dirkaški konec tedna začela tudi Andrea Locatelli in Alvaro Bautista , šesti čas pa je na domači veliki nagradi postavil Nicolo Bulega .

Tudi ta konec tedna pa bo moral dirkanje izpustiti Toprak Razgatlioglu. Turek je na prejšnji veliki nagradi utrpel hud padec, ko je pri drsenju zadel ob zaščitni pano ob stezi in se resneje poškodoval. Zdravniške preiskave so pokazale na udarnine na hrbtu in prisotnost zraka v prsni votlini (pnevmotoraks). Poškodbe zvezdnika prvenstva superbike so očitno prehude, da bi že lahko sedel na motocikel, je pa Turek napovedal, da se bo v akcijo skušal vrniti naslednji konec tedna v Aragonu.