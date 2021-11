Razgatlioglu ničesar ne prepušča naključju, najhitrejši na obeh prostih treningih

Britanski dirkač razreda Superbike Scott Redding je slavil na tretji dirki za VN Argentine. Po tem, ko je na uvodnih dveh do pomembnih zmag prišel trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Toprak Razgatlioglu , je bil na tretji Redding razred zase. Drugouvrščenega Jonathana Reo je prehitel za slabi dve sekundi in pol, medtem ko je turški predstavnik na tretjem mestu zaostal še za dodatno sekundo in štiri desetinke. To je pomenilo, da je Razgatlioglu obdržal točkovni naskok v skupni razvrstitvi. A Turek se zaveda pomembnosti zadnjih treh dirk v Indoneziji, zato je podaljšani dirkaški vikend vzel zelo resno in bil na prvih prostih treningih pred konkurenco. Še najbližje mu je bil Jonathan Rea, ki ima še edini v karavani možnost, da Turka sklati z vodilnega mesta v seštevku sezone.

"Dokler še dopušča matematika, se bom boril in verjel v čudež. Toprak je tudi v Indoneziji zelo hiter in gotovo ne bo pustil, da bi se njegova velika točkovna prednost tako hitro stopila, a motociklizem je nepredvidljiv, zato je treba verjeti do zadnjega kroga, do poslednjega ovinka na dirki, " je bil slikovit v napovedi pred VN Indnonezije drugouvrščeni v skupnem seštevku, 34-letni Rea. V taboru vodilnega v razredu Superbike je, vsaj po izjavah sodeč, vse mirno. Kako tudi ne bi bilo. Turek ima ogromno točkovno prednost, ob tem pa je na začetku dirkaškega vikenda na stezi Pertamina Mandalika najprepričljivejši že od prvega dne. "Hitri smo, leži nam to dirkališče. Pozabil bom na točkovno prednost in vse tri prihajajoče preizkušnje vzel zelo resno, kot da ne bi imel nobene prednosti. Vesel sem zaradi časov na prvih dveh prostih treningih, to je dober pokazatelj pred odločilnim vikendom sezone," pred VN Indonezije sporoča Toprak Razgatlioglu, ki lahko do premiernega naslova svetovnega prvaka v razredu Superbike pride že na prvi dirki v Indoneziji.

Najboljši časi prvega dne:

1. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) 1’34.230s

2. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.174s

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK) +0.225s

4. Alvaro Bautista (Team HRC) +0.230s

5. Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) +0.349s

6. Leon Haslam (Team HRC) +0.371s