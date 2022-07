Razgatlioglu: vesel sem, da mi je končno uspelo zmagati

"Ja, zelo sem zadovoljen, vesel sem, da sem končno uspel zmagati v tem letu. V Misanu sem zmagal kratko dirko, toda zame je pomembnejša dolga. Zelo sem vesel, zahvalil bi se rad svoji ekipi, ki je opravila izvrstno nalogo, brez nje tega ne bi bilo. Na motorju se sedaj počutim veliko bolje. V petek smo imeli velike težave z oprijemom zadnje pnevmatike, toda na dirki smo naredili velik korak naprej in zares sem hvaležen za to," je po končani dirki povedal Turek Toprak Razgatlioglu, ki je tako prišel do svoje druge zmage v sezoni.