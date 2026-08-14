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MotoGP

Razkril bolečo resnico: Nimam nadzora nad desno roko. 'Prijatelj' led ni več dovolj

Barcelona, 14. 08. 2026 15.23 pred 3 urami 3 min branja 4

Avtor:
Marko Juvan
Marc Marquez

Marc Marquez je po dirki v Silverstonu odkrito spregovoril o težavah, ki ga spremljajo že dlje časa. Ducatijev dirkač priznava, da fizično ni bil pripravljen za boj na najvišji ravni. Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo konec avgusta z VN Aragonije v Španiji s 13. od skupno 22 dirk. Prav preizkušnja v Alcanizu pa bi lahko postala ključna prelomnica njegove sezone. Predvsem v boju za jubilejni deseti naslov prvaka.

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Trpeti, stisniti zobe in vztrajati. To je zgodba, ki Marca Marqueza spremlja že vrsto let. Toda vse bolj se postavlja vprašanje, kako dolgo bo še lahko kljuboval bolečinam, ki ga neprestano omejujejo. Po nastopu v Silverstonu si španski dirkač ni več zatiskal oči pred težavami. "Pnevmatika je bila v redu. Jaz pa ne. Fizično nisem bil pripravljen. Tvegal sem padec in nisem imel nadzora nad desno roko," je Gazzetti Dello Sport zaupal devetkratni svetovni motociklistični prvak.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Silverstone je tako za Marqueza postal več kot le razočaranje. Bil je tudi trenutek za iskreno samorefleksijo. "Pnevmatika je delovala bolje, toda fizično nisem bil na ravni, ki jo potrebujem. Poskušal sem nadzorovati motocikel, vendar sem v primerjavi s treningi izgubljal oprijem sprednjega dela v prvem in devetem ovinku, kar mi nikakor ni bilo všeč," je rožnatemu športnemu časniku pojasnil 33-letni Marquez.

Od zmag na Sachsenringu do novih skrbi

Pred poletnim premorom se je zdelo, da je Marquez večino svojih težav pustil za sabo. Po dveh zmagah na Sachsenringu je samozavest ponovno rasla, nadaljevanje sezone v Veliki Britaniji pa je razkrilo precej manj prijetno sliko. Pred veliko nagrado Aragonije, ki bo na sporedu 30. avgusta, se tako postavljajo nova vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju.

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Ni več dovolj govoriti zgolj o "prijatelju ledu", kot je Marquez v šali imenoval hladilne terapije za svojo poškodovano roko in ramo, ki jih je pogosto delil na družbenih omrežjih. Tokrat bodo očitno potrebne resnejše rešitve. Vztrajnost je bila vedno ena njegovih največjih vrlin, a sama po sebi morda ne bo dovolj. Španec bo moral najti način, kako bolečine čim bolje obvladovati skozi nadaljevanje prvenstva.

V paddocku krožijo zaskrbljujoče informacije

Zanimive informacije prihajajo tudi iz ozadja prvenstva. Novinar Simon Patterson je v podkastu The Race razkril, da se je pogovarjal z več ljudmi iz Marquezovega kroga. "Govoril sem z nekaterimi ljudmi, ki so blizu Marcu. Povedali so mi, da položaj ni tako rožnat, kot se morda zdi, in da ima še vedno precej težav z ramo," je dejal priznani in vselej dobro obveščeni novinar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pojavljajo se celo ugibanja, da se Marquez skuša izogniti neposrednemu soočenju s težavo, a takšna ocena se zdi pretirana. Devetkratni svetovni prvak dobro ve, kdaj je čas za sprejemanje pomembnih odločitev.

Težave niso bile le fizične

Kot da zdravstvene težave ne bi bile dovolj, je Marqueza v Silverstonu pestila tudi tehnična nevšečnost. Po njegovih besedah se je zadnja pnevmatika začela nenavadno hitro obrabljati že po tretjem krogu, kar mu je preprečilo napad na najvišja mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Od tretjega kroga naprej je zadnja pnevmatika močno izgubljala zmogljivost in motocikel je postal skoraj nevozen. Nemogoče je bilo nagibati motor in odpirati plin. Ob strani je bila pnevmatika videti kot dežna. Takšnega občutka s to zmesjo še nikoli nisem imel in preprosto nisem mogel voziti," je pojasnil svojim inženirjem. Kljub temu pri Ducatiju ne zganjajo preplaha. Tehnični direktor Gigi Dall'Igna ostaja miren in meni, da dogodki v Silverstonu niso razlog za pretirano zaskrbljenost.

Luigi Dall'Igna
Luigi Dall'Igna
FOTO: AP

"V tem ni nič posebej alarmantnega. Gre za epizodo, ki nas je na dirkališču, kjer smo imeli težave, preprosto vrnila v realnost prvenstva, v katerem tekmujemo proti izjemno močnim tekmecem. Zdaj moramo ponovno najti energijo in tekmovalni duh, ki smo ga imeli pred poletnim premorom, ter dati od sebe vse, kot vedno."

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Za Marqueza, ki trenutno zaseda četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, bo velika nagrada Aragonije tako predstavljala pomemben preizkus. Ne le v boju za naslov, temveč tudi v iskanju odgovora na vprašanje, koliko ga njegovo telo še lahko spremlja na poti do novih uspehov.

Razlagalnik

Paddock je ograjen prostor na dirkališču, ki služi kot operativno središče za ekipe. V njem se nahajajo tovornjaki, mobilne delavnice, bivalni prostori dirkačev in tehnična oprema. To je območje, kjer potekajo priprave na dirko, inženirji analizirajo podatke, mediji pa zbirajo informacije iz prve roke, zaradi česar je to ključno stičišče za vse, ki sodelujejo v prvenstvu.

Sachsenring je znano nemško dirkališče v bližini mesta Chemnitz, ki gosti dirke za svetovno prvenstvo v motociklizmu. Znano je po svoji specifični postavitvi, saj ima veliko število levih zavojev, kar zahteva posebno prilagoditev motociklov in pnevmatik. Zaradi svoje zgodovine in tehnične zahtevnosti velja za eno najbolj ikoničnih prizorišč v koledarju MotoGP.

Gigi Dall'Igna je priznani italijanski inženir in trenutni generalni direktor Ducati Corse, oddelka za dirkanje pri Ducatiju. Velja za enega najvplivnejših ljudi v sodobnem motociklizmu, saj je odgovoren za revolucionarne tehnične inovacije, kot so aerodinamična krilca in napredni sistemi za uravnavanje višine motocikla, ki so Ducatiju pomagali do prevlade v prvenstvu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motogp marquez ducati

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KOMENTARJI4

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zmerni pesimist
14. 08. 2026 19.28
Pravilno po poškodbi si je treba čas uzet ne pa takoj na motor zbezlat
Odgovori
0 0
Pinokio
14. 08. 2026 16.06
Pol toliko kot se piše o Marquezu, se ne piše o nobenem našem odličnem športniku. So res tuji več vredni, kot naši športniki?
Odgovori
+1
3 2
nebel
14. 08. 2026 18.56
Pa je komaj četrti v prvenstvu. Koliko šele se piše o vodilnem, drugem in tretjem!
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+1
1 0
Loptass
14. 08. 2026 19.41
Zato ker je najboljši dirkač Moto GP v zgodovini in trenutno še aktiven. Verjetno ne bodo sedaj pisali 3 članke na dan o Pogačarju. Vse ostale vsebine z našimi športniki pa so tudi pokrite. Če te pa moti članek o MM, pa ne vem zakaj ga odpiraš in izgubljaš čas.
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0 0
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