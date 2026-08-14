Razkril bolečo resnico: Nimam nadzora nad desno roko. 'Prijatelj' led ni več dovolj

Trpeti, stisniti zobe in vztrajati. To je zgodba, ki Marca Marqueza spremlja že vrsto let. Toda vse bolj se postavlja vprašanje, kako dolgo bo še lahko kljuboval bolečinam, ki ga neprestano omejujejo. Po nastopu v Silverstonu si španski dirkač ni več zatiskal oči pred težavami. "Pnevmatika je bila v redu. Jaz pa ne. Fizično nisem bil pripravljen. Tvegal sem padec in nisem imel nadzora nad desno roko," je Gazzetti Dello Sport zaupal devetkratni svetovni motociklistični prvak.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Silverstone je tako za Marqueza postal več kot le razočaranje. Bil je tudi trenutek za iskreno samorefleksijo. "Pnevmatika je delovala bolje, toda fizično nisem bil na ravni, ki jo potrebujem. Poskušal sem nadzorovati motocikel, vendar sem v primerjavi s treningi izgubljal oprijem sprednjega dela v prvem in devetem ovinku, kar mi nikakor ni bilo všeč," je rožnatemu športnemu časniku pojasnil 33-letni Marquez.

Od zmag na Sachsenringu do novih skrbi

Pred poletnim premorom se je zdelo, da je Marquez večino svojih težav pustil za sabo. Po dveh zmagah na Sachsenringu je samozavest ponovno rasla, nadaljevanje sezone v Veliki Britaniji pa je razkrilo precej manj prijetno sliko. Pred veliko nagrado Aragonije, ki bo na sporedu 30. avgusta, se tako postavljajo nova vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju.

Ni več dovolj govoriti zgolj o "prijatelju ledu", kot je Marquez v šali imenoval hladilne terapije za svojo poškodovano roko in ramo, ki jih je pogosto delil na družbenih omrežjih. Tokrat bodo očitno potrebne resnejše rešitve. Vztrajnost je bila vedno ena njegovih največjih vrlin, a sama po sebi morda ne bo dovolj. Španec bo moral najti način, kako bolečine čim bolje obvladovati skozi nadaljevanje prvenstva.

V paddocku krožijo zaskrbljujoče informacije

Zanimive informacije prihajajo tudi iz ozadja prvenstva. Novinar Simon Patterson je v podkastu The Race razkril, da se je pogovarjal z več ljudmi iz Marquezovega kroga. "Govoril sem z nekaterimi ljudmi, ki so blizu Marcu. Povedali so mi, da položaj ni tako rožnat, kot se morda zdi, in da ima še vedno precej težav z ramo," je dejal priznani in vselej dobro obveščeni novinar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pojavljajo se celo ugibanja, da se Marquez skuša izogniti neposrednemu soočenju s težavo, a takšna ocena se zdi pretirana. Devetkratni svetovni prvak dobro ve, kdaj je čas za sprejemanje pomembnih odločitev.

Težave niso bile le fizične

Kot da zdravstvene težave ne bi bile dovolj, je Marqueza v Silverstonu pestila tudi tehnična nevšečnost. Po njegovih besedah se je zadnja pnevmatika začela nenavadno hitro obrabljati že po tretjem krogu, kar mu je preprečilo napad na najvišja mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Od tretjega kroga naprej je zadnja pnevmatika močno izgubljala zmogljivost in motocikel je postal skoraj nevozen. Nemogoče je bilo nagibati motor in odpirati plin. Ob strani je bila pnevmatika videti kot dežna. Takšnega občutka s to zmesjo še nikoli nisem imel in preprosto nisem mogel voziti," je pojasnil svojim inženirjem. Kljub temu pri Ducatiju ne zganjajo preplaha. Tehnični direktor Gigi Dall'Igna ostaja miren in meni, da dogodki v Silverstonu niso razlog za pretirano zaskrbljenost.

Luigi Dall'Igna FOTO: AP

"V tem ni nič posebej alarmantnega. Gre za epizodo, ki nas je na dirkališču, kjer smo imeli težave, preprosto vrnila v realnost prvenstva, v katerem tekmujemo proti izjemno močnim tekmecem. Zdaj moramo ponovno najti energijo in tekmovalni duh, ki smo ga imeli pred poletnim premorom, ter dati od sebe vse, kot vedno."

Za Marqueza, ki trenutno zaseda četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, bo velika nagrada Aragonije tako predstavljala pomemben preizkus. Ne le v boju za naslov, temveč tudi v iskanju odgovora na vprašanje, koliko ga njegovo telo še lahko spremlja na poti do novih uspehov.