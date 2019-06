Razočarani Rossi: Imamo samo eno konkurenčen motocikel

Valentino Rossi je v letošnjo sezono krenil odlično in na prvih treh tekmah dvakrat stal na odru za zmagovalce. Nato je sledil padec v formi, The Doctor je v Assen prispel po dveh zaporednih odstopih. Tudi tokratni dirkaški vikend zaenkrat ne poteka po njegovih željah, saj bo boljšo uvrstitev na dirki iskal iz ozadja. “Slaba uvrstitev v kvalifikacijah boli še toliko bolj, saj sem bil pred tem zelo hiter. Imel sem čas, s katerim bi se uvrstil v drugi del kvalifikacij, a sem na koncu storil nespametno napako,”je bil samokritičen 40-letnik.

Rossi je v nadaljevanju potožil tudi nad Yamahinim motociklom, s katerim se trenutno ne znajde najbolje: “V hitrejših sektorjih imamo veliko težav. Ponoči bomo skušali še kaj spremeniti. Pomembno bo tudi, kakšne pnevmatike bomo izbrali. Če nam uspe dober start, potem je mogoče vse.” Veliko bolje se je odrezal Rossijev ekipni kolega Maverick Vinales, ki bo startal z drugega mesta. Na vprašanje, zakaj se je Španec odrezal toliko bolje, je bistveno izkušenejši Italijan v smehu odvrnil: “Trenutno imamo samo en konkurenčen motocikel in danes ga je vozil Maverick.”

Marc Marquez, ki je kvalifikacije končal kot četrti, je bil glede Yamahinih težav z motociklom bistveno bolj oster: “Dosegli so najboljša startna položaja. Morda imajo na kakšni od ostalih stez zares težave, a ta vikend so hitri že od samega začetka. Vsi izgovori so odveč. Če bo Yamaha dobila vsaj eno od letošnjih dirk, se bo to zgodilo na Nizozemskem.”

Yamaha je sicer zadnjo zmago zabeležila v lanski sezoni, ko je na Phillip Islandu slavil Maverick Vinales. Zadnja Rossijeva zmaga je še za leto starejša, leta 2017 je The Doctor slavil prav v Assnu.