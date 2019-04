Razočarani Vinales. Neverjetno, več kot dve leti že isti problemi

Maverick Vinales je tako kot v Katarju, ko je osvojil najboljši startni položaj, po kvalifikacijah za VN Argentine pripovedoval, da se je spodoben boriti za zmago. Še na jutranjem ogrevanju pred dirko je bil prvi 'zasledovalec' Marca Marqueza, a tudi tokrat ni znal izkoristiti dobrega startnega položaja in je na koncu celo ostal brez uvrstitve.

Drugo mesto Vinales v kvalifikacijah in četrto Valentina Rossija, so pred nedeljsko dirko napovedovali boljše čase za Yamaho, ki se s težavami ukvarja že vse od druge polovice sezone 2017. A tudi v Termasu je čast modrih iz Ivate reševal izkušeni Italijan, ki je osvojil drugo mesto, Vinales pa se je znova ukvarjal s težavami, na katere opozarja že dve leti in pol. Dovolj zgovoren podatek je to, da je večino dirke pred njim vozil Franco Morbidelli, ki prvo leto sedi na Yamahi. Na koncu sta zaradi napake Italijana sicer oba ostala ob uvrstitev, a Vinales je po dirki priznal, da tako ali tako, za njim ni bila najboljša nedelja.

"To je nekaj res neverjetnega. Zelo, zelo je čudno vse skupaj. Jaz sem edini dirkač Yamahe, ki ima te težave z oprijemom. To se mi ni dogajalo, ko sem bil še pri Suzukiju in tudi na začetku sezone 2017 teh težav nisem imel," je uvodoma pripovedoval Vinales, ki je v sezoni 2017 dobil 3 od uvodnih 5 dirk in bil nekaj časa celo glavni kandidat za naslov svetovnega prvaka, ki je naposled končal v rokah Marca Marqueza. "Iskreno povedano, se že dve leti in pol ukvarjam z isto težavo. Samo lanska dirka v Avstraliji je svetla točka, samo na tisti dirki nisem imel težav z oprijemom in ste videli, kaj se je zgodilo. Zmagal se z lahkoto," je nadaljeval Vinales, ki je z lansko zmago na VN Avstralije prekinil več kot 20 dirk trajajoče obdobje brez zmage za njegovo moštvo.

"Res sem v težavnem obdobju, saj res ne razumem, zakaj tako hitro v dirki izgubljam oprijem. Na jutranjem ogrevanju je bilo še vse super, pa sem imel nameščeno rabljeno gumo. Z novo pa nikakor nisem imel pravega oprijema. Med prvim krogom dirke sem dobil občutek, da imam nameščene 20 krogov stare gume. Moramo analizirati te podatke in čimprej poiskati rešitev,"je še dodal Vinales, ki je na uvodnih dveh dirkah zmogel 'zgolj' sedmo mesto v Katarju.