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MotoGP

Razplet dirke razreda moto3 zasenčil grd padec v zadnjem krogu

Balatonfokajar, 07. 06. 2026 11.50 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Padec na dirki razreda moto3 za VN Madžarske

Na Balaton Parku se je odvila že prva dirka nedeljskega dneva, dobil jo je Maximo Quiles, toda njegovo zmago je zasenčila grda nesreča, po kateri je ob samem zaključku dirke zaplapolala rdeča zastava. V ogorčenem obračunu za tretje mesto so jo skupili David Munoz, Brian Uriarte in Valentin Perrone, vsi pa so, kot je sporočilo vodstvo dirke, pri zavesti.

Medtem ko sta vodilna Maximo Quiles in David Almansa v ospredju dirkala vsak v svojem svetu in že skoraj ugledala ciljno črto, se je za njima med Alvarom Carpejem, Davidom Munozem, Ricom Salmelo, Valentinom Perronejem in Brianom Uriartejem odvijal napet boj za najnižjo stopničko.

Ogorčen obračun pa se ni razpletel najbolje. Munoz je zadel v zadek Carpeja in sredi steze pristal na tleh. Če je Salmela lahko zapeljal mimo Španca, pa se mu Uriarte in Perrone, ki sta dirkala tik za njim, nista mogla izogniti in grdo zadela vanj. Dirka je bila tako v zadnjem krogu prekinjena z rdečo zastavo.

Preberi še Quiles dobil dirko moto3, ki jo je zaznamoval grd množični padec

Vodstvo dirke je gledalce hitro pomirilo s sporočilom, da so vsi trije udeleženi dirkači pri zavesti.

Poleg zmagovalca Quilesa in Almanse je na zmagovalni oder stopil še Carpe.

moto3 vn madžarske balaton park

Quiles dobil dirko moto3, ki jo je zaznamoval grd množični padec

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