Razplet dirke razreda moto3 zasenčil grd padec v zadnjem krogu

Medtem ko sta vodilna Maximo Quiles in David Almansa v ospredju dirkala vsak v svojem svetu in že skoraj ugledala ciljno črto, se je za njima med Alvarom Carpejem, Davidom Munozem, Ricom Salmelo, Valentinom Perronejem in Brianom Uriartejem odvijal napet boj za najnižjo stopničko.

Ogorčen obračun pa se ni razpletel najbolje. Munoz je zadel v zadek Carpeja in sredi steze pristal na tleh. Če je Salmela lahko zapeljal mimo Španca, pa se mu Uriarte in Perrone, ki sta dirkala tik za njim, nista mogla izogniti in grdo zadela vanj. Dirka je bila tako v zadnjem krogu prekinjena z rdečo zastavo.