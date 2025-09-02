MotoGP
Razvoj zaščitne opreme: od usnjenih jaken do 'neprebojnih oklepov'
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Marc Marquez bo ta konec tedna na domači dirki motoGP v Barceloni lovil osmo zaporedno zmago. Zdi se, da mu deveti naslov svetovnega prvaka lahko prepreči le še poškodba. In prav padci so del motociklističnega dirkanja. Na zadnji preizkušnji na Madžarskem je kar osem dirkačev končalo na tleh, a na srečo so vsi končali brez poškodb. Velika zasluga za to gre zaščitni opremi dirkačev, ki je v pol stoletja od usnjenih jaken in odprtih čelad tako močno napredovala, da tudi pri padcih, ki so bili nekoč usodni, odnesejo celo kožo.
