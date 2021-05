Rdeči alarm pri Hondi: 23 padcev samo v letu 2021, išče se rešitev

Marquez (na fotografiji) se je v pesku pred dirko za VN Španije znašel dvakrat, in sicer med prostimi treningi in nato še na ogrevanju.

Lansko testiranje v Misanu je v ekipo Honde vneslo veliko pozitivnih sprememb. Dirkačem je uspelo elektroniko in ostale nastavitve prilagoditi novi zadnji Michelinovi gumi, ki je lani omogočala več oprijema sredi ovinkov, se na svoji spletni strani spominja madridski časnikAS, ki je poročal, da se je po štirih rezultatsko precej povprečnih dirkah razpoloženje precej spremenilo. Šest padcev so dirkači s hondami zabeležili med dirkaškim koncem tedna v Jerezu, skupno pa so se na tleh člani omenjene japonske tovarne v letu 2021 znašli že kar 23-krat.

Stefan Bradl, brata Marcin Alex Marquez, Pol Espargaro ter Takaaki Nakagamiimajo vse od prvih testiranj novega leta ter prvih dirk precejšnje težave s sprednjim delom motocikla, zato so se v "garaži tokijske znamke spet prižgali alarmi", poročaAS.

'Ahilova peta' Honde

"Pomanjkanje samozavesti, ki jo čutijo do sprednjega dela ‒ ta je običajno višji in težji od zadka ‒, je povzročilo, da je oddelek pod nadzorom Takehira Kojasuja in Takea Jokojame spet začel z delom v iskanju zdravila, ki bi rešil težave z že zgodovinsko 'Ahilovo peto' oranžnega motocikla v svetovnem prvenstvu motoGP,"je zapisal AS.

Zasebno testiranje v ponedeljek v Andaluziji naj bi Espargaro, Nakagami in Marquez izkoristili za preizkus dveh novih sprednjih delov motocikla RC213V, s katerimi želijo izboljšati aerodinamiko in nadzor tega dela motocikla. Espargaro je preizkušal novo obliko sistema za dotok zraka, ki spominja na Yamaho YZR-M1, medtem ko sta se Marquez in Nakagami odločila za Bradlovo idejo tretjega dne testiranj v Katarju, ki vključuje spremembo položaja krilc. Podobna rešitev zaenkrat prinaša uspehe Yamahi in Aprilii, dodaja AS.