Rea blestel na prostem treningu in vrgel rokavico Razgatliogluju

Britanec Jonathan Rea je lovil svojo prvo zmago po VN Nizozemske. Po dveh zaporednih zmagah v Assnu je takrat pred vodilnim Toprakom Razgatlioglujem vodil že za 37 točk, a kaj ko je Turek na osmih dirkah pred VN Španije zmagal štirikrat. Na prvi dirki zadnjega dirkaškega konca tedna v Kataloniji je Razgatlioglu odstopil zaradi okvare motorja, nedeljsko dirko pa je končal na drugem mestu. Rea je na prvi dirki osvojil četrto, na drugi pa šesto mesto. Razgatlioglu je podobno kot prvo dirko tudi drugo začel s prvega štartnega položaja in povedel pred Reajem. V skupnem seštevku je vroči Turek tako svojo prednost še povečal pred Reajem, ki je zadnjo dirko končal na petem mestu. A če se po jutru dan pozna, bo Jonathan Rea še kako nevaren prihajajoči konec tedna, ko bo v Portumaou šlo za VN Portugalske. Otočan je bil na jutranjem prostem treningu najbolj prepričljiv, takšni so bili tudi njegovi časi, in očitno je, da bo prav on "grenil" življenje vročemu Turku Razgatliogluju, ki je bil na jutranjem prostem treningu četrti. "Odlično se počutim tu v Portimaou. Komaj čakam, da se dirke začnejo. Če sem bil na zadnjih preizkušnjah še zadržan in rezultati niso bili najboljši možni, potem si na Portugalskem obetam precej boljše vesti in tudi zmanjšanje zaostanka v skupnem seštevku. Upe na naslov prvaka še nisem opustil," po prvih krogih v Portumaou pravi Jonathan Rea. Da se ta konec tedna obeta nekaj še kako zanimivih dirk v razredu Superbike, potrjuje že uvodni trening, saj je bilo znotraj slabe sekunde kar devet dirkačev.



Rezultati prvega prostega treninga:

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1:41.542

2. Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.141

3. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.161

4. (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) +0.207

5. Loris Baz (Team GoEleven) +0.218

6. Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) +0.477

Stanje v prvenstvu Superbike po VN Španije:

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 449

Jonathan Rea (Kawasaki) 429

Scott Redding (Ducati) 375

Michael Ruben Rinaldi (Ducati) 227

Andrea Locatelli (Yamaha) 227