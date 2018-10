Red Bull Verstappnu prepovedal preizkus dirkalnika motoGP: Je nevarno, a rad bi dirkal

V očeh mnogih poznavalcev je Max Verstappen eden najbolj talentiranih dirkačev, ki so kadarkoli sedli za volan dirkalnika Formule 1. 21-letni Nizozemec velja za brezkompromisnega dirkača, ki vse prevečkrat spravi sebe in druge v nevarnost. Enostavno ljubi hitrost in zato bi se rad preizkusil tudi za krmilom motocikla razreda motoGP, a so mu šefi moštva Red Bull to prepovedali.

Max Verstappen bi se rad preizkusil za krmilom motoGP motocikla. Max Verstappen, ki je v zgodovino Formule 1 zapisan kot najmlajši zmagovalec dirke, je pred dnevi izrazil željo, da bi se preizkusil tudi na motociklu razreda motoGP. 21-letni Nizozemec, ki je v kratki, a izjemno uspešni karieri v kraljici motošporta zmagal štirikrat - nazadnje letos v Avstriji, se je že kot otrok navdušil nad dirkanjem z motocikli, sedaj pa bi se rad preizkusil še s tistimi, s katerimi dirkajo Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso... "Res bi rad odpeljal nekaj krogov z motociklom razreda motoGP. Ko sem bil star osem let, sem dirkal tudi na dveh kolesih, ne le na štirih. Seveda je bolj nevarno, a vseeno bi se rad preizkusil v tej panogi našega športa. Toda ne želim odpeljati zgolj nekaj krogov, jaz bi rad dirkal. MotoGP je povsem nov svet dirkanja. Rad bi podoživel občutke, ko se s kolenom, komolcem in glavo povsem približaš asfaltni podlagi, a mi ne pustijo," je o morebitnih novih podvigih spregovoril Max. Nizozemec sicer ves čas izvaja kakšne 'vragolije' s svojim F1 bolidom. Pod okriljem Red Bulla je tako s svojim dirkalnikom že dirkal po zasneženih strminah slovitega Streifa v Kitzbühelu. "Nekaj časa nazaj sem si kupil Harley Davidsona in sem nato vodilne može v moštvu vprašal, če lahko preizkusim motoGP dirkalnik. Red Bull je glavni pokrovitelj moštva KTM in še pokrovitelj moštva Honda in sem vprašal, če lahko na naši stezi v Spielbergu preizkusim te stroje. A odgovor je bil jasen in odločen. Dobil sem prepoved, ker je prenevarno,"razkrije Verstappen, ki je velik ljubljenec občinstva v karavani Formule 1. Velikega oboževalca pa ima tudi v elitnem motociklističnem razredu. Valentino Rossi je pred časom dejal, da bi si na startu dirke razreda motoGP želel 21 Verstappnov, saj je navdušen nad njegovim brezkompromisnim slogom vožnje. Sicer pa v zadnjem času ni nič nenavadnega, da dirkači motoGP preizkušajo bolide Formule 1 in obratno. Rossi je že večkrat sedel v Ferrarijev dirkalnik, Jorge Lorenzose je lani preizkusil za volanom Mercedesa, Marc Marquez pa je letos preizkusil dirkalnik moštva Toro Rosso, prav v Spielbergu. Fernando Alonsopa se je v letih 2015 in 2016 na Japonskem preizkusil za krmilom hondinega motoGP dirkalnika.