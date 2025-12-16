'Rekel sem mu: Marc, mogoče je trenutek, da zamenjaš motocikel'

Davide Tardozzi in Marc Marquez FOTO: Profimedia

Marc Marquez je sezono 2025 sicer končal poškodovan, a s prešernim nasmehom na obrazu, saj je po petih sušnih sezonah spet osvojil dirkaško krono. Ob tej priložnosti je španska televizija DAZN pripravila posebno dokumentarno serijo, ki razkriva Marquezovo pot do uspeha. Svoj del zgodbe je za Špance razkril tudi vodja Ducatija Davide Tardozzi, ki je na svoj način prispeval k 32-letnikovemu povratku na sam vrh.

Davide Tardozzi FOTO: Profimedia

Ko se je dirkaška karavana leta 2023 preselila na nemški Sachsenring, se je od Marqueza pričakovalo, da bo na prizorišču, na katerem je enajstkrat stopil na najvišjo stopničko, znova med najboljšimi. A Španec se, tako kot na večini dirk v tisti sezoni, ni in ni znašel. V prvih dveh dneh se je na tleh znašel kar štirikrat in ko je v nedeljo zjutraj padel še petič, svojega brezupa in nemoči ni mogel več skriti. Ko se je naslanjal na ograjo, je k Marquezu pristopil takrat še njegov tekmec Tardozzi. "Vedno sem ga zelo spoštoval, zato sem mu rekel: 'Marc, mogoče je čas za spremembo,'" se je trenutka spominjal Italijan.

Dirkaški vikend v Sachsenringu je bil za Marqueza prava nočna mora. V pesku se je znašel kar petkrat. FOTO: AP