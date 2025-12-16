Naslovnica
MotoGP

'Rekel sem mu: Marc, mogoče je trenutek, da zamenjaš motocikel'

Ljubljana, 16. 12. 2025 19.43 pred 49 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Davide Tardozzi in Marc Marquez

Španski dirkač Marc Marquez se je v letošnji sezoni prvenstva motoGP ponovno razveselil naslova svetovnega prvaka, devetega v svoji karieri. A pot do njega ni bila enostavna, zlasti leta 2023 se je dirkaški zvezdnik na svoji hondi zdel povsem izgubljen. Takrat pa je k njemu pristopil šef Ducatija in mu namignil, da je po enajstih sezonah dirkanja za Hondo mogoče čas za spremembo ...

Davide Tardozzi in Marc Marquez
Davide Tardozzi in Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Marc Marquez je sezono 2025 sicer končal poškodovan, a s prešernim nasmehom na obrazu, saj je po petih sušnih sezonah spet osvojil dirkaško krono. Ob tej priložnosti je španska televizija DAZN pripravila posebno dokumentarno serijo, ki razkriva Marquezovo pot do uspeha.

Svoj del zgodbe je za Špance razkril tudi vodja Ducatija Davide Tardozzi, ki je na svoj način prispeval k 32-letnikovemu povratku na sam vrh.

Davide Tardozzi
Davide Tardozzi
FOTO: Profimedia

Ko se je dirkaška karavana leta 2023 preselila na nemški Sachsenring, se je od Marqueza pričakovalo, da bo na prizorišču, na katerem je enajstkrat stopil na najvišjo stopničko, znova med najboljšimi. A Španec se, tako kot na večini dirk v tisti sezoni, ni in ni znašel. V prvih dveh dneh se je na tleh znašel kar štirikrat in ko je v nedeljo zjutraj padel še petič, svojega brezupa in nemoči ni mogel več skriti.

Ko se je naslanjal na ograjo, je k Marquezu pristopil takrat še njegov tekmec Tardozzi. "Vedno sem ga zelo spoštoval, zato sem mu rekel: 'Marc, mogoče je čas za spremembo,'" se je trenutka spominjal Italijan.

Dirkaški vikend v Sachsenringu je bil za Marqueza prava nočna mora. V pesku se je znašel kar petkrat.
Dirkaški vikend v Sachsenringu je bil za Marqueza prava nočna mora. V pesku se je znašel kar petkrat.
FOTO: AP

Prepričan je, da je njegov nasvet dirkač iz Cervere vzel resno. "Te besede so imele posledice. Ne mislim, da je Hondo zapustil zaradi njih, toda takrat sem videl, da je res v uničujoči situaciji, v težkem trenutku, ki ga lahko prestane le šampion."

"Njegova kariera bi se lahko takrat zaključila, kot že pred tem leta 2020. A nekdo, kot je on, se ne preda, ker se pravi šampioni ne predajo. Te besede so prišle iz dna mojega srca," je še povedal Tardozzi, ki se mu je dajanje nasveta svojemu tekmecu očitno obrestovalo, glede na to, da je letos z njim slavil naslov prvaka.

Preberi še 'Jorge je bil v Katarju na najnižji točki, govoril je, da bo umrl'
motogp marc marquez ducati davide tardozzi

'Jorge je bil v Katarju na najnižji točki, govoril je, da bo umrl'

KOMENTARJI3

Arthur
16. 12. 2025 20.34
Marc Marquez je izjemen talent in kot takega ga spoštujem.
Odgovori
+4
4 0
Zanzibar1
16. 12. 2025 20.24
S tem nasvetom je bil tardozi bogato navajen
Odgovori
+5
5 0
Zanzibar1
16. 12. 2025 20.25
nagrajen
Odgovori
+4
4 0
