Rekorder Marquez: Jutri prihaja tisto najpomembnejše

"Zadovoljen sem predvsem zaradi tega, kako delamo ta konec tedna, predvsem glede ritma dirke,"je po zmagi v kvalifikacijah dejal Marquez. "Poskušamo biti čim bolj stanovitni, tu je to eden pomembnejših vidikov pred dirko, ker je veliko zaviranja in mora ti biti zelo jasno, kje boš zaviral, kje ne smeš izgubljati časa in kje ne smeš tvegati več, kot je treba."