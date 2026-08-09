Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Fernandez do suverene zmage na prvi dirki po poletnem premoru

Silverstone, 09. 08. 2026 09.57 pred 23 urami 4 min branja 42

Avtor:
Š.Z. R.S.
Raul Fernandez

Zaključno dejanje uvodnega vikenda po poletnem premoru je pripadlo dirkaču Trackhouse Aprilie Raulu Fernandezu, ki je vodil skozi celotno dirko. Španec je postal tako 12. različni zmagovalec dirke v Silverstonu v zadnjih 12 letih. Družbo na zmagovalnih stopničkah sta mu delala še oba dirkača tovarniških Aprilij Jorge Martin in Marco Bezzecchi. Ai Ogura je dirko končal s padcem, kar je za Japonca velik udarec v boju za svetovno prvenstvo.

Dirko je najbolje začel Raul Fernandez, ki si je po uvodnih dveh krogih priboril skoraj sekundo in pol prednosti pred zasledovalci. Za Špancem sta na začetku dirke peljala dirkača Aprilie Marco Bezzecchi in Jorge Martin, ki je imel v primerjavi s sprintom slabši start, kar je botrovalo k izgubi prvega mesta. 

V sedmem ovinku uvodnega kroga sta dirko zaradi medsebojnega trčenja končala Joan Mir in Alex Rins. V prvih petih krogih si je Fernandez pred Bezzecchijem nabral še tri sekunde prednosti. Dober start dirke ni uspel Fabiu Di Giannantoniu, ki je s tretjega startnega mesta takoj padel v ozadje.

Marc Marquez je ponovno izgubljal mesta proti koncu dirke.
Marc Marquez je ponovno izgubljal mesta proti koncu dirke.
FOTO: Profimedia

V ozadju smo spremljali dvoboj za četrto mesto med Marcom Marquezom in njegovim mlajšim bratom Alexom Marquezom ter Pedrom Acosto. Alexu je starejšega brata uspelo prehiteti v sedmem krogu, le nekaj ovinkov za tem pa je isti manever uspel tudi Acosti. V osmem krogu je z dirko končal Francesco Bagnaia, kar je pomenilo še eno razočaranje za nekdanjega svetovnega prvaka. Poleg Italijana je z dirko predčasno končal tudi Ai Ogura, za katerega je to velik udarec v boju za prvo mesto v prvenstvu.

Ai Ogura je z osvojeno ničlo nekoliko izgubil korak z vrhom razpredelnice.
Ai Ogura je z osvojeno ničlo nekoliko izgubil korak z vrhom razpredelnice.
FOTO: Profimedia

Po tretjini dirke je v vodstvu suvereno peljal Fernandez, za njim pa dirkača obeh Aprilij Martin in Bezzecchi. Če v ospredju dogajanje ni bilo zanimivo, je bil zato toliko bolj razburljiv dvoboj za četrto mesto med bratoma Marquez in Acosto. Proti koncu dirke se je Alex odpeljal Acosti in starejšemu bratu Marcu in v boju za tretje mesto ujel Bezzecchija, ki je iz kroga v krog izgubljal proti Špancu. Medtem je Marca v 17. krogu dirke v borbi za šesto mesto prehitel Di Giannantonio, ki je tako nekoliko izboljšal vtis po slabšem startu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirko je na koncu suvereno dobil Fernandez, ki je vseskozi peljal v vodstvu pred Martinom in Bezzecchijem. Kot četrti je končal Alex Marquez, kateremu se na koncu ni uspelo uvrstiti na tretje mesto. Na petem mestu je dirko končal Acosta. Do desetega mesta so se uvrstili še Di Giannantonio, Marc Marquez, Brad Binder, Luca Marini in Diogo Moreira.

"Težko je govoriti po dveh zaporednih uvrstitvah na stopničke, a sem zelo vesel. Hvala vsem," je bil po tretjem mestu kratek povratnik po poškodbi Bezzecchi.

"Zelo sem vesel za celotno ekipo in zase. Ta rezultat nam bo v nadaljevanju sezone zagotovo dal dodatno količino samozavesti. Zdi se, da smo našli način za boj na stopničke. Današnja dirka je bila fantastična, naredil sem majhno napako na začetku, kar me je morda stalo končne zmage," je po drugem mestu dejal Martin, ki je poln optimizma pred nadaljevanjem sezone.

Prvi trije na dirki za veliko nagrado Veliko Britanije.
Prvi trije na dirki za veliko nagrado Veliko Britanije.
FOTO: AP

"Ne vem pravzaprav, kaj naj občutim. Zelo sem vesel za celotno ekipo. Mislim, da smo skozi celotni vikend skupaj dobro opravili nalogo. Včeraj sem bil nekoliko razočaran zaradi napake, a to je del športa," je po zmagi dejal Fernandez.

Martin ima zdaj v seštevku SP 240 točk, sledijo Bezzecchi z 209, Ogura z 203, danes sedmouvrščeni Španec Marc Marquez (Ducati) z 200, danes šestouvrščeni Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati) s 199 ter Fernandez s 184 točkami.

Končni vrstni red dirke MotoGP:

1. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia)

2. Jorge Martin (Aprilia) +2,538

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) +3,393

4. Alex Marquez (Gresini Ducati) +4,702

5. Pedro Acosta (KTM) +6,256

6. Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) +6,382

7. Marc Marquez (Ducati) +9,550

8. Brad Binder (KTM) +22,288

9. Luca Marini (Honda) +23,845

10. Diogo Moreira (LCR Honda) +25,411

Razburljiv zaključek dirke v razredu Moto2

Kazalo je, da se bosta za zmago do zadnjih metrov borila Daniel Holgado in vodilni v skupnem seštevku Manuel Gonzalez, vendar se je razplet v zadnjih dveh krogih povsem spremenil. Holgado je storil napako in dirko končal na četrtem mestu, medtem ko je Gonzalez en krog pred koncem očitno mislil, da je dirke že konec. Nato je sledil še trk s Holgadom, pri katerem je Gonzalez poškodoval izpušni sistem. Zaradi težav z motociklom je ciljno črto prečkal šele na 14. mestu.

Zmaga je tako nepričakovano pripadla Čehu Filipu Salaču. Drugo mesto je osvojil Španec Ivan Ortola, na tretjo stopničko pa se je uvrstil Alex Escrig.

Pet krogov pred koncem je po odlični predstavi padel dotlej vodilni Tony Arbolino. Italijan je dirko začel šele s 13. startnega mesta, nato pa se je z izjemno vožnjo prebil vse do vodstva. Po padcu je moral dirko predčasno končati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Moto3 slavil Almansa, Quiles ostaja vodilni v skupni razvrstitvi

V najšibkejšem motociklističnem razredu je slavil David Almansa pred Alvarom Carpejem in Valentinom Perronejem. Brian Uriarte je dirko s padcem končal v zadnjem krogu in je sedaj v skupni razvrstitvi z drugega padel na četrto mesto. Pred njim so premočno vodilni Maximo Quiles, Carpe in Almansa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
FOTO: 24ur.com
SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
15.07

Sledi dirka Moto3

To je bilo vse za danes iz strani dirkačev MotoGP. Sledi še dirka Moto3, ki jo lahko v živo spremljate na VOYO. Karavana MotoGP se zdaj seli v Aragorn. Na svidenje do prihodnjič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.03

Skupni seštevek

Jorge Martin ostaja vodilni v skupnem seštevku. Bezzecchi se je po današnji dirki povzpel na drugo mesto, medtem ko je Ai Ogura po današnjem odstopu zdrsnil na tretje. Marc Marquez ostaja četrti, današnji zmagovalec Fernandez pa je na šestem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.00

Razporeditev od stopničk naprej

Četrto mestu je pripadlo Alexu Marquezu, peti je bil Acosta. Šesto mesto je zasedel Fabio Di Giannantonio. Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je dirko končal na sedmem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.56

Besede zmagovalca Fernandeza

"Nevem kaj naj občutim" je dejal zmagovalec in dodal: "Vesel sem, da sem uspel zmagati. Še posebaj ker je Justin(lastnik moštva) tukaj. Imeli smo dober vikend."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.54

Martin zadovoljen z drugim mestom

Vodilni v skupnem seštevku Jorge Martin je po dirki dejal: "Vesel sem, pomemben rezultat za samozavest. Dirko sem izgubil na startu, kjer sem naredil napako."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp jorge martin marco bezzecchi

'Pritisk vodilnega dirkača v prvenstvu ni moja prva skrb'

Marc Marquez razkril, kaj je botrovalo k slabemu rezultatu na sprintu

24ur.com Bagnaia na festivalu padcev znova v pesku, Rins prepričljivo zmagal
24ur.com Martin suvereno do zmage na sprinterski dirki v Silverstonu
24ur.com Dvojna zmaga poltovarniške Aprilie, Bezzecchi hitro po startu grdo padel
24ur.com Acosta do cilja priganjal Marqueza in slavil na uvodnem sprintu sezone
24ur.com Marc Marquez razkril, kaj je botrovalo k slabemu rezultatu na sprintu
24ur.com Sprint dirka: Martin ponovno končal v pesku, slavil Alex Marquez
24ur.com Fernandez in Ogura poskrbela za zgodovinsko dvojno slavje
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Motoved
09. 08. 2026 21.04
Komentator v zadnjih prenosih pogosto uporablja izraz #konsistenčnost#. Sporočam mu, da SSKJ te besede ne pozna. Kar želi povedati je verjetno'konsistentnost', v pozavi s stalnostjo doseganja podobnih rezultatov najbrž. Predvidevam, da je uporaba neobstoječih besed v prenosih moteča za marsikoga. Enkrat do konca sezone pa si bom vzel čas in med prenosom zapisoval njegovo napačno rabo predloga z namesto s. Najbolj smešno je, da z ob napačni uporabi pove še posebej glasno in poudarjeno. Sicer pa je komentator dober avtor drugih prispevkov iz področja moto športa, tudi v prenosih moto GP se izboljšuje, pogrešamo pa Gabra in Skubo ter njuno odlično poznavanje moto dirkanja.
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
09. 08. 2026 21.04
Zal eni so z gosr pa ne vedo kaj so koncesije. Kaj ces razlagat klenu. Marq je se vedno aktualni svetovni prvak tako da ...... 40 pik na razpolago pa se polovica . Zpet se boste v jezik konec sezone
Odgovori
-7
2 9
Jezdimir...hehehe
09. 08. 2026 21.56
S panoramsko vožnjo tako kot danes ne bo dolgo v deseterici, brez debate!
Odgovori
+3
5 2
Tenma
09. 08. 2026 20.45
Nisem vedel da ima Markec toliko ljubiteljev. Kot je rakel Markec << če hejterji govorijo o meni, sem še pomemben >>
Odgovori
-6
3 9
Rd350
09. 08. 2026 19.54
Luštna dirka brez poškodb. To je najpomembnejše.
Odgovori
-4
4 8
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 19.29
Tudi na uničenem Ducatiju je boljši od Bagnaije....groza....
Odgovori
-8
2 10
ESPRESSO
09. 08. 2026 20.15
Pecco dela za Aprilio. Skupna zmaga Aprilie oz. konstruktorski, več denarja za naslednje leto/razvoj. Boli njega za vse pri rdečih od kar so ga zaceli sobotirat ko je prišel švuhtl 93
Odgovori
+9
12 3
mptour
09. 08. 2026 21.52
Ducati je uničil MM. Pecco je pa zato izgubil tri sezone.
Odgovori
+4
5 1
.AchiIIeus
09. 08. 2026 18.53
Mene zanima zakaj so se lastniki Ducatija odločili da ga Marquez uniči, kaj imajo od tega?
Odgovori
+10
14 4
The T3chnics
09. 08. 2026 19.12
Zato, ker so vas pozabili vprašat za mnenje.
Odgovori
-7
5 12
Kaktus - x
09. 08. 2026 21.37
Ti pa vedno v temo brcneš, tipični podrepnik.
Odgovori
+5
8 3
The T3chnics
10. 08. 2026 12.41
Oooo, a to se tudi da? Kako pa to izgleda, ko ti stopalo pride v območje teme?
Odgovori
+0
1 1
Spijuniro Golubiro
09. 08. 2026 17.50
Kaj mravlja? Ni šlo 🤣
Odgovori
+6
11 5
Tenma
09. 08. 2026 17.42
Zmagal je najboljši. Se bo pa videlo naslednjo tekmo, v kakšnem stanju je Markec. Ta viken ni šlo, gremo naprej.
Odgovori
-11
3 14
Kaktus - x
09. 08. 2026 19.00
Lahko bi že končno prišel k pameti in spregledal, Acosta je lepo povedal da je čas da se poslovi in da prostor mlajšim, boljšim dirkačem.
Odgovori
+7
10 3
Tenma
09. 08. 2026 20.43
Kdo je aktualni prvak?
Odgovori
-7
1 8
mptour
09. 08. 2026 21.53
Dorna.
Odgovori
+5
6 1
Jezdimir...hehehe
09. 08. 2026 21.57
Dorna!
Odgovori
+4
5 1
mptour
09. 08. 2026 17.30
Bezz še zmeri prvi kandidat za naslov. Takoj za Dorno.
Odgovori
+10
13 3
enkve
09. 08. 2026 17.19
Komentatorja pa kot bi gledala zoomirano sliko kjer kaže samo MM, drugih kot, da ne vidita.
Odgovori
+15
16 1
abc123df
09. 08. 2026 16.50
Cestitke AM in MM. Seveda pa tudi kapo dol Bezz da je pravočasno vzel tablete za obvladovanje besa, da ni katerega zbrcal ali naboksal.
Odgovori
-14
4 18
enkve
09. 08. 2026 17.15
7 mesto ni ravno za čestitat prej bi rekel, žal samo 7 mesto
Odgovori
+14
16 2
Karlossantana
09. 08. 2026 18.31
kak se ti da?
Odgovori
+7
7 0
Kaktus - x
09. 08. 2026 21.51
Jokanje podrepnih je neprecenljivo.
Odgovori
+4
5 1
Samo navijač
09. 08. 2026 16.07
Jezdic kod poznavalec vprasaj kaj ce ne ves. To ni nekaj za na kruh namazt kar se spodaj napisal.
Odgovori
-13
2 15
Kaktus - x
09. 08. 2026 18.59
Res je, on je že pred lansko sezono napovedal da bo Marquez uničil Ducati in točno to se dogaja, dec točno ve kolk je kdo vreden, če smo realni.
Odgovori
+8
10 2
Samo navijač
09. 08. 2026 16.04
Bo pa sedaj lazje za Ducati.Ducati je padel v rank B. Dobil je nekaj olajšav (več testnih pnevmatik + 3 wild carde). To velja do konca letošnje sezone. Koncesije so jih zdelale pri razvoju, tako da malo vec manevrirnega prostora bo na voljo.
Odgovori
-11
2 13
Kaktus - x
09. 08. 2026 18.56
Marquez jih je uničil kakšne koncesije, valjda nisi slep!
Odgovori
+10
11 1
mptour
09. 08. 2026 15.34
Ducati na poti Honde po prihodu največjega razvojnika. Še hitreje, kot smo predvidevali.
Odgovori
+11
18 7
Semek
09. 08. 2026 15.31
pol dirke zopet govora o marcu... pa kaj mislijo tadva kaj zamnjat al kaj? sramotno komentiranje... marc pa v katero mostvo pride unici motor. nima pojma o razvoju. mostva ga pa poslusajo zalostno..
Odgovori
+8
17 9
Tenma
09. 08. 2026 17.40
Ali imaš ti pojma o razvoju, zakaj ne pošlješ vloge v GP, vrjetno take poznavalce iščejo.
Odgovori
-8
3 11
Jezdimir...hehehe
09. 08. 2026 15.09
Čestitke prvim trem za vrhunsko predstavo, sploh Bezzecchi je dokazal da se da stisnit zobe, ko je to najbolj pomembno, za razliko od Markeca, ki skoz samo jamra ob enem pa potaplja najboljši motor hitreje kot so to napovedovali največji strokovnjaki, brez debate!
Odgovori
+15
22 7
Tenma
09. 08. 2026 17.39
Me veseli da še navijaš za Markeca, saj ga vedno omenjaš.
Odgovori
-9
2 11
Jezdimir...hehehe
09. 08. 2026 21.54
Ti ne veš kaj je veselje, če smo realni.
Odgovori
+6
6 0
Pinokio
09. 08. 2026 15.03
Saj prvih deset bi lahko prikazali v tabeli. Zakaj na drugih portalih ni problema objaviti take tabele.
Odgovori
+13
13 0
Samo navijač
09. 08. 2026 14.45
Kje Raulu to ??? Bravo. In pa MM 93 tudi dobro. Gremo naprej.
Odgovori
-19
1 20
Pinokio
09. 08. 2026 15.03
7., odličen je bil.
Odgovori
+17
18 1
Jezdimir...hehehe
09. 08. 2026 15.10
Čestitke za vrhunsko 7. mesto...hehehe
Odgovori
+17
20 3
dark Cat
09. 08. 2026 13.45
Super clanek👍💪👏
Odgovori
-8
1 9
barbamama
09. 08. 2026 12.34
Jurman, pojdi domov
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897