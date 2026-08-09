Fernandez do suverene zmage na prvi dirki po poletnem premoru

Dirko je najbolje začel Raul Fernandez, ki si je po uvodnih dveh krogih priboril skoraj sekundo in pol prednosti pred zasledovalci. Za Špancem sta na začetku dirke peljala dirkača Aprilie Marco Bezzecchi in Jorge Martin, ki je imel v primerjavi s sprintom slabši start, kar je botrovalo k izgubi prvega mesta.

V sedmem ovinku uvodnega kroga sta dirko zaradi medsebojnega trčenja končala Joan Mir in Alex Rins. V prvih petih krogih si je Fernandez pred Bezzecchijem nabral še tri sekunde prednosti. Dober start dirke ni uspel Fabiu Di Giannantoniu, ki je s tretjega startnega mesta takoj padel v ozadje.

Marc Marquez je ponovno izgubljal mesta proti koncu dirke. FOTO: Profimedia

V ozadju smo spremljali dvoboj za četrto mesto med Marcom Marquezom in njegovim mlajšim bratom Alexom Marquezom ter Pedrom Acosto. Alexu je starejšega brata uspelo prehiteti v sedmem krogu, le nekaj ovinkov za tem pa je isti manever uspel tudi Acosti. V osmem krogu je z dirko končal Francesco Bagnaia, kar je pomenilo še eno razočaranje za nekdanjega svetovnega prvaka. Poleg Italijana je z dirko predčasno končal tudi Ai Ogura, za katerega je to velik udarec v boju za prvo mesto v prvenstvu.

Ai Ogura je z osvojeno ničlo nekoliko izgubil korak z vrhom razpredelnice. FOTO: Profimedia

Po tretjini dirke je v vodstvu suvereno peljal Fernandez, za njim pa dirkača obeh Aprilij Martin in Bezzecchi. Če v ospredju dogajanje ni bilo zanimivo, je bil zato toliko bolj razburljiv dvoboj za četrto mesto med bratoma Marquez in Acosto. Proti koncu dirke se je Alex odpeljal Acosti in starejšemu bratu Marcu in v boju za tretje mesto ujel Bezzecchija, ki je iz kroga v krog izgubljal proti Špancu. Medtem je Marca v 17. krogu dirke v borbi za šesto mesto prehitel Di Giannantonio, ki je tako nekoliko izboljšal vtis po slabšem startu.

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Dirko je na koncu suvereno dobil Fernandez, ki je vseskozi peljal v vodstvu pred Martinom in Bezzecchijem. Kot četrti je končal Alex Marquez, kateremu se na koncu ni uspelo uvrstiti na tretje mesto. Na petem mestu je dirko končal Acosta. Do desetega mesta so se uvrstili še Di Giannantonio, Marc Marquez, Brad Binder, Luca Marini in Diogo Moreira. "Težko je govoriti po dveh zaporednih uvrstitvah na stopničke, a sem zelo vesel. Hvala vsem," je bil po tretjem mestu kratek povratnik po poškodbi Bezzecchi. "Zelo sem vesel za celotno ekipo in zase. Ta rezultat nam bo v nadaljevanju sezone zagotovo dal dodatno količino samozavesti. Zdi se, da smo našli način za boj na stopničke. Današnja dirka je bila fantastična, naredil sem majhno napako na začetku, kar me je morda stalo končne zmage," je po drugem mestu dejal Martin, ki je poln optimizma pred nadaljevanjem sezone.

Prvi trije na dirki za veliko nagrado Veliko Britanije. FOTO: AP

"Ne vem pravzaprav, kaj naj občutim. Zelo sem vesel za celotno ekipo. Mislim, da smo skozi celotni vikend skupaj dobro opravili nalogo. Včeraj sem bil nekoliko razočaran zaradi napake, a to je del športa," je po zmagi dejal Fernandez. Martin ima zdaj v seštevku SP 240 točk, sledijo Bezzecchi z 209, Ogura z 203, danes sedmouvrščeni Španec Marc Marquez (Ducati) z 200, danes šestouvrščeni Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati) s 199 ter Fernandez s 184 točkami.

Končni vrstni red dirke MotoGP:

1. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) 2. Jorge Martin (Aprilia) +2,538 3. Marco Bezzecchi (Aprilia) +3,393 4. Alex Marquez (Gresini Ducati) +4,702 5. Pedro Acosta (KTM) +6,256 6. Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) +6,382 7. Marc Marquez (Ducati) +9,550 8. Brad Binder (KTM) +22,288 9. Luca Marini (Honda) +23,845 10. Diogo Moreira (LCR Honda) +25,411

Razburljiv zaključek dirke v razredu Moto2

Kazalo je, da se bosta za zmago do zadnjih metrov borila Daniel Holgado in vodilni v skupnem seštevku Manuel Gonzalez, vendar se je razplet v zadnjih dveh krogih povsem spremenil. Holgado je storil napako in dirko končal na četrtem mestu, medtem ko je Gonzalez en krog pred koncem očitno mislil, da je dirke že konec. Nato je sledil še trk s Holgadom, pri katerem je Gonzalez poškodoval izpušni sistem. Zaradi težav z motociklom je ciljno črto prečkal šele na 14. mestu. Zmaga je tako nepričakovano pripadla Čehu Filipu Salaču. Drugo mesto je osvojil Španec Ivan Ortola, na tretjo stopničko pa se je uvrstil Alex Escrig. Pet krogov pred koncem je po odlični predstavi padel dotlej vodilni Tony Arbolino. Italijan je dirko začel šele s 13. startnega mesta, nato pa se je z izjemno vožnjo prebil vse do vodstva. Po padcu je moral dirko predčasno končati.

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V Moto3 slavil Almansa, Quiles ostaja vodilni v skupni razvrstitvi

V najšibkejšem motociklističnem razredu je slavil David Almansa pred Alvarom Carpejem in Valentinom Perronejem. Brian Uriarte je dirko s padcem končal v zadnjem krogu in je sedaj v skupni razvrstitvi z drugega padel na četrto mesto. Pred njim so premočno vodilni Maximo Quiles, Carpe in Almansa.

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