Hondin 'dream team': Marquez in Lorenzo predstavila nov motocikel

Predsednik Repsola Antonio Brufau je na dogodku dejal, da je sodelovanje s Hondo dokaz, da se lahko "vsako leto napreduje". Zahvalil se je vsem, ki so pomagali do uspehov, tudi mehanikom in inženirjem, dodal pa je, da je dvojec Marquez-Lorenzo "dream team" ter si zaželel, da bi se redno uvrščala na najvišji stopnički. Direktor HRC TEcuhiro Kuvata je dodal: "Resnično nam je v užitek, da smo tukaj. Zahvaljujem se za to čvrsto in učinkovito sodelovanje naših podjetij v teh 25 letih. Iščemo odličnost za naše stranke in navijače, ta ekipa prav tako išče odličnost. Izrekamo dobrodošlico Jorgeju v naši ekipi, sprejel je ta izziv. O Marcu pa mi ni potrebno povedati nič več, saj dejanja govorijo zanj."

Marquez: Sem v ekipi mojih sanj "Prihajaš v najboljšo ekipo na svetu," je Criville dejal Lorenzu. "Honda in Repsol sta velika sodelavca. Skupno sem z njima osvojil štiri naslove in odprl pot, ki so ji nato sledili ti veliki šampioni. Ne vem pa, če bom lahko spet oblekel kombinezon, ko bomo proslavljali 50. obletnico,"pa je v smehu izjavil Doohan, ki je s Crivillejem predstavljal podobno zvezdniško navezo, a se je ta z leti precej skrhala in prišlo je tudi do nekaterih trenj. Pri Hondi bodo seveda upali, da bo v primeru Marqueza in Lorenza drugače, čeprav temu verjamejo le redki.

Marc Marquez in Jorge Lorenzo , ki sta osvojila zadnjih sedem naslovov v elitnem razredu motoGP, po mnogih ocenah predstavljata najboljšo navezo v elitnem razredu motociklizma in eno najboljših vseh časov. A eno so naslovi, drugo pa sobivanje z moštvenim kolegom, ki se je za Lorenza že večkrat izkazalo za kamen spotike. Majorčan je v ekipi Movistar Yamahe živel v napetosti z Valentinom Rossijem , tudi njegovo hitro slovo od ekipe Ducatija pa so spremljale izjave, ki so kazale na vse prej kot prijateljski odnos z Andreo Doviziosom .

"Biti del te ekipe je privilegij. Imel sem Repsolovo podporo od španskega prvenstva naprej in nato smo sodelovali še v svetovnem prvenstvu," je dejal Marquez."To sodelovanje traja že 25 let, ko sem bil še dojenček. Zdaj smo tukaj vsi štirje in luksuz je, ko lahko na odru zbereš toliko naslovov. V ekipo Repsol Honda sem si želel že, ko sem bil v moto2, zdaj pa me sprašujejo, kdaj bom zamenjal ekipo. A sem že v ekipi mojih sanj."

12 naslovov, 138 zmag in 268 stopničk je seštevek vseh motociklističnih dosežkov Marqueza in Lorenza do začetka sezone 2019, ki bo njuna prva v isti ekipi. Lorenzo je bil leta 2005 sicer kratek čas že član Honde kot dirkač poltovarniške Fortune. Marquez je prve dirke svetovnega prvenstva, sicer še kot član KTM, v razredu 125cc odpeljal leta 2008 in se Hondi priključil pet let kasneje.

'Morda sem prišel malce pozno ...'

Lorenzo je dejal, da je v nekaj tednih kot član Repsol Honde spoznal, da je to povsem "druga raven", kot jo je bil vajen v prejšnjih ekipah. 31-letnik iz Palme je to že pred predstavitvijo občutil na testiranjih, ko so njegovi prvi nastopi z novim motociklom poželi veliko pozornosti.

"Zelo sem zadovoljen. Te barve mi pristajajo, to so barve, ki v sebi nosijo veliko lovorik,"je bil zadovoljen Lorenzo. "To je druga raven. Imel sem srečo, da sem bil član drugih ekip z dolgo zgodovino in zmagovalci, a to je druga raven. To se že pozna v smislu pričakovanj, ki jih je ustvarila ta predstavitev, na tehnični ravni pa sem to videl že na testiranjih v Valenciji. Sanjsko je biti v tej ekipi. Morda sem prišel malce pozno, ker imam že 31 let, a prihajam z izkušnjami. Biti v tej ekipi predstavlja pritisk, čeprav ne takšnega, kot ko imaš 15 let in moraš zmagati, da ne greš domov. Z rezultati bom poskušal povrniti zaupanje, ki so ga vložili vame."

Nerad govori o 'dream teamu'

Marquez, ki je tako kot Lorenzo premor po koncu sezone namenil rehabilitaciji, je dejal, da je za njim "najbolj dolgočasna zima v življenju". Ni si predstavljal, da je njegova rama v tako slabem stanju, je dodal 25-letni Katalonec, ki pravi, da na testiranjih v Sepangu "še ne bo stoodstoten".

"Vseeno bo naš cilj, da smo vrhunsko pripravljeni za dirko v Katarju. Že sem imel nekaj poškodb, a ob tej sem močno trpel, ker je bila operacija zapletena. Zdaj sem skorajda že pripravljen in pomembno bo preizkusiti nove dele telesa, saj sem že imel poškodovano tudi drugo ramo," je še povedal Marquez. "Biti v tej ekipi pomeni, da se boriš za zmage in naslov, ker je sicer to polom. Lahko govorimo o 'dream teamu' (sanjskemu moštvu, op. a.), to mi sicer ni všeč, ker bomo to videli skozi rezultate. V letu 2019 si želim, da ne bi bilo poškodb."

Lorenzo je dodal: "Poškodba je zapletene narave, to je kost, ki jo je morda celo najtežje pozdraviti, a tehnologija je zelo napredovala in brez te operacije bi lahko počival šest ali sedem mesecev. Ker sem si želel nastopiti v Katarju, sem potreboval operacijo, čeprav pa me še zdaj boli, se bomo po dveh mesecih temu smejali. Kako sem se prilagodil? Zgodaj je še govoriti o tem, v Valencii nisem bil najbolje pripravljen zaradi poškodb iz Aragonije in Tajske. V Jerezu sem že bil na osemdesetih odstotkih in motocikel mi je bil zelo všeč od samega začetka. Perfektnega motocikla ni, a ta je zelo okreten. Všeč mi je bil tudi boks. Pedrosa? Raje bi videl, da bi ostal, čeprav se to sliši čudno, saj sem zavzel njegovo mesto, a razumemo njegovo odločitev. Prišel sem v najtrofejnejšo ekipo v zgodovini in zelo sem ponosen. Od leta 2019 si želim okrevanja in tega, da bi bila ta 'dream team', o katerem govorijo."