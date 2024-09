Repsol končuje sodelovanje s Hondo

Repsol je bil Hondin glavni sponzor vse od leta 1995 in korporaciji sta skupaj tvorili eno izmed najbolj ikoničnih ekip, prepoznavnih po tradicionalno oranžnih, rdečih in belih barvnih kombinacijah.

Ne le ena izmed bolj ikoničnih, Repsol Honda je tudi zgodovinsko najuspešnejša ekipa motociklističnega prvenstva. Zanjo so dirkala velika imena, kot so Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner in Marc Marquez ter jim pridirkala enajst ekipnih in petnajst posameznih naslovov svetovnih prvakov ter 183 zmag.