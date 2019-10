Rešilna bilka za Yamaho? Prihaja 'guru' za elektroniko

Vse od uvedbe skupne krmilne enote imajo pri Yamahi velike težave. Kontroverznega dela motocikla, pod katerega je podpisano podjetje Magneti Marelli, inženirji iz Ivate nikakor ne uspejo razvozlati in v tem pogledu močno zaostajajo za Ducatijem in Hondo.

"Elektronika nam je resnično škodovala. Pravimo, da smo zašli s poti, ko je odšel (Jorge) Lorenzo, a ne zaradi njega. Resnično nam je najbolj škodovala uvedba enotne elektronike," je julija razlagal šef ekipe Monster Energy Yamaha Lin Jarvis. Pri Yamahi so poskušali delati na prenosu, šasiji in številnih drugih rečeh, toda Valentino Rossi in Maverick Vinales sta v skupnem seštevku le za vzorec boljša od poltovarniškega dirkača ekipe Petronas Yamaha SRT Fabia Quartararoja.

Poteza, ki je ujezila Dall'Igno

Vse skupaj bo poskušal spremeniti novinec v ekipi inženirjev Michele Gadda, ki so ga pri madridskem časniku ASpredstavili kot "guruja za elektroniko". Gadda prihaja iz prvenstva superbike, pri Yamahi pa bo prevzel specializiran oddelek, ki v okolici Monze (bolj ali manj neuspešno) vse od začetka leta dela na izboljšavah na japonskih motociklih. Na to, da omenjeni oddelek potrebuje okrepitve, je po testiranjih v Barceloni v nekaterih izjavah namignil tudi Rossi.

MotorSport Magazine je poročal, da bo Yamahi pomagal tudi Marco Frigerio, ki je trenutno inženir za elektroniko v ekipi Avstralca Jacka Millerja (Pramac Racing) in velja za enega največjih strokovnjakov, ko gre za poenoteno elektroniko, saj je delal na razvoju krmilne enote pri podjetju Magneti Marelli. Ekipi v Gernu se bo priključil naslednjo sezono. S to potezo naj bi japonska ekipa močno ujezila Ducatijevega šefa Gigija Dall'Igno, Frigerio in Gadda pa naj bi bila tako zadnja koščka v mozaiku, ki bosta pomagala modre vrniti v boj za najvišja mesta.