Revija padcev na sprint dirki, v pesku tudi Marc Marquez

Sobotno sprint dirko v Jerezu so zaznamovali številni padci, med njimi je bil tudi Marc Marquez, ki se mu je po prvem času na kvalifikacijah morebiti nasmihala prva zmaga na novem motociklu. Toda tako kot v Austinu je tudi tokrat s svojim Ducatijem končal v pesku. Poleg Španca so padli še številni drugi, seznam je tokrat kar precej dolg. No, na koncu se je Marquez vseeno pripeljal do cilja in zaključil kot sedmi, devetim dirkačem pa dirke ni uspelo končati.